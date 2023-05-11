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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل نور الشربيني لنهائي بطولة العالم للإسكواش للسيدات

صدى البلد

تأهلت نور الشربيني لاعبة نادي سبورتنج السكندري ومواطنتها نوران جوهر لاعبة نادي وادي دجلة لنهائي بطولة العالم للإسكواش للسيدات، المقامة بولاية شيكاغو الأمريكية في الفترة من 3 حتى 11 مايو الجاري.

وحققت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا الفوز على النيوزيلاندية جويلي كينج المصنفة الرابعة عالميًا بثلاثة اشواط مقابل شوط في مباراة استمرت لمدة 43 دقيقة، بواقع نقاط (11-8) (11-6) (6-11) (11-4).

كما استطاعت نوران جوهر المصنفة الأولى على البطولة في تحقيق فوز صعب على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة على البطولة بنتيجة (3-2).

واستمرت المباراة لمدة 105 دقائق، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (6-11) (12-10) (11-9) (9-11) (14-12).

وبذلك تلتقي نور الشربيني حاملة اللقب العام الماضي مع مواطنتها نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا في دور النهائي والمقرر اقامته الليلة.

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