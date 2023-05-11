الذهب يتراجع لأول مرة في 3 جلسات

انخفضت العقود الآجلة للذهب، حيث لم تقدم بيانات التضخم الأميركية سوى القليل من المؤشرات على مسار بنك الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة.

عند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% أو 5.80 دولار إلى 2037.10 دولار للأونصة.

ساعد انخفاض طفيف في قيمة الدولار في الحد من الاتجاه الهبوطي للمعدن الأصفر، مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%.

وجاء التراجع الطفيف لأسعار الذهب بعد صدور تقرير وزارة العمل الأميركية المرتقب بشدة عن تضخم أسعار المستهلكين في أبريل

أظهر التقرير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أبريل بنسبة 0.4% تماشيًا مع التقديرات، وذلك من 0.1% في مارس