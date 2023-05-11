عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع لأول مرة في 3 جلسات

صدى البلد

انخفضت العقود الآجلة للذهب، حيث لم تقدم بيانات التضخم الأميركية سوى القليل من المؤشرات على مسار بنك الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة.

عند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% أو 5.80 دولار إلى 2037.10 دولار للأونصة.

ساعد انخفاض طفيف في قيمة الدولار في الحد من الاتجاه الهبوطي للمعدن الأصفر، مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%.

وجاء التراجع الطفيف لأسعار الذهب بعد صدور تقرير وزارة العمل الأميركية المرتقب بشدة عن تضخم أسعار المستهلكين في أبريل

أظهر التقرير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أبريل بنسبة 0.4% تماشيًا مع التقديرات، وذلك من 0.1% في مارس

أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب ارتفاع مؤشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الكاف يوجه صدمة لـ الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

ترشيحاتنا

الحوار الوطني| رئيس غرفة سياحة الأقصر: عايزين استثمارات بصوا على شرم والغردقة

إعلان عاجل من وزير دفاع بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي على بلاده

أسرع دعاء لقضاء الحاجة.. احرص عليه وقت السحر وقبيل الفجر

مجموعة فاجنر تعلن بدء هجوم أوكرانيا المضاد في باخموت

وزير الري السابق : المياه حق للجميع ومسئوليتهم أيضا

تصعيد مستمر.. طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف منزلا بقطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ