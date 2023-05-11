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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع.. فيديو

ختام تعاملات البورصة
ختام تعاملات البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين المصريين الأفراد.
وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليار ات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 128ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3 ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1ر2 مليار جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 28ر1 في المائة ليبلغ مستوى 69ر17270نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 4ر0 في المائة ليبلغ مستوى 64ر3061 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100/الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 03ر0 في المائة ليبلغ مستوى 43ر4641 نقطة.

https://fb.watch/ksyb5rkDRd/?mibextid=Nif5oz

أداء مؤشرات البورصة ء مؤشرات البورصة أسهم الشركات المقيدة ب ارتفاعات الأسهم الصغيرة الاسهم الصغيرة والمتوسطة الشركات المقيدة بالبورصة المؤشر الرئيسي للبورصة ايجى أكس 30 ايجي إكس 70 تعاملات اليوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع صناديق الاستثمار

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