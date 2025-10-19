جيش الاحتلال يهاحم مواقع في رفح بعد استهداف قواته بصاروخ مضاد للدبابات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عناصر من حركة حماس أطلقوا صاروخًا مضادًا للدبابات باتجاه قوات الجيش في رفح، مضيفا أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ على الفور بتنفيذ هجوم جوي على المنطقة.

وأوضح المتحدث أن الغارات استهدفت عدّة مواقع عملياتية ومنشآت عسكرية تم رصد أنشطة لعناصر حماس فيها، واصفًا الحادث بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على هذا الهجوم.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: “بعد تقييم الوضع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من الواضح أنه ستكون هناك هجمات إضافية ضد حماس”.

وشهدت الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تصعيدًا جديدًا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، وسط تبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم مؤخرًا بوساطة دولية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول عسكري إسرائيلي قوله إن حماس نفذت عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية خارج ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، في ما اعتبرته إسرائيل انتهاكًا واضحًا لبنود الهدنة.

وأضاف المسئول أن الهجمات تضمنت عمليات إطلاق نار واستهدافات بعبوات ناسفة ضد قوات إسرائيلية كانت متمركزة قرب الحدود الشرقية للقطاع، ما دفع الجيش إلى تنفيذ ضربات محدودة في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع امتداده إلى مناطق أخرى.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن الاشتباكات ما زالت متواصلة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي.

بينما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الجيش نفّذ ضربة جوية جديدة على جباليا شمال القطاع، استهدفت ما وصفه بـ"مواقع عسكرية تابعة لحماس".

وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من تحذيرات دولية متكررة من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، في ظلّ توتر متصاعد على الأرض.

كانت الولايات المتحدة وقطر ومصر قد أكدت التزامها بمواصلة جهود الوساطة للحفاظ على الهدوء، محذّرة من أن أي خرق للاتفاق قد يعيد المنطقة إلى دوامة العنف.