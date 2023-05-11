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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. قرار بشأن مدافع الفريق| واحتراف زيزو.. وخبر مهم باجتماع مجلس الإدارة

مباراة الزمالك وبروكسي
مباراة الزمالك وبروكسي

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الخميس داخل النادي.

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

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خبر مهم في اجتماع الزمالك 

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة في اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم.

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي تويتر:" مجلس الزمالك سيعلن عن خبر مهم اليوم ومفاجأة في جلسته بعد قليل".

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قرار جديد بشأن مدافع الزمالك 

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قرار المدير الفني الجديد لنادي الزمالك بشأن الونش.


وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" أوسوريو يقرر إعادة الونش لخط دفاع الزمالك أمام الإسماعيلي السبت المقبل ببطولة الدوري ".

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو،  علي الدفع بالتونسي سيف الجزيري مهاجم الأبيض في التشكيل الأساسي خلال مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.


ويغيب ناصر منسي مهاجم الأبيض عن المباراة المقبلة في ظل إصابته بشد في العضلة الضامة، واستقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني على الدفع بالجزيري أساسيا في ظل عدم اقتناعه بمستوى البنيني سامسون أكينولا.

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حقيقة العرض السعودي لضم نجم الزمالك 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت حول وجود عرض من قبل نادي أهلي جدة السعودي لضم أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن الإدارة لم تتلق أي عروض رسمية من أهلي جدة للحصول على خدمات أحمد سيد "زيزو" في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددا على أنه لا مجال حاليا للحديث عن رحيل أي لاعب من القوام الأساسي بالفريق.


وفي سياق آخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، خوض المران الختامي غدا الجمعة في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.


ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإسماعيلية عقب انتهاء المران للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للمواجهة المرتقبة.

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مصير لقب القرن 

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن نادي الزمالك أو النادي الأهلي لم يتقدما بطلب إشهار لقب نادي القرن مؤكدا أن إشهار العلامة التجارية يتطلب استيفاء شروط لازمة وأن أيا من الناديين لم يتقدما باستيفاء شروط إشهار نادي القرن.

 

الزمالك الونش أحمد حسن الاسماعيلي أوسوريو سيف الجزيري زيزو

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