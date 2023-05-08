أخبار الأهلي| تجديد عقد الشحات.. تخفيض عقوبة كهربا.. والسوبر بدون عقوبات

نشر “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الإثنين داخل النادي.

أول رد من الأهلي على احتراف حمدي فتحي

علق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ، على الأنباء التى ترددت حول رحيل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلي الدوري القطري.

وكانت ترددت أنباء عن رحيل حمدي فتحي نجم الأهلي فى الصيف إلي أحد الأندية القطرية، بعد الظهور بصورة مميزة مع المارد الأحمر.

وقال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: " مش بالضرورة أن يكون الكلام صحيح، وأرفض التعليق على ذلك.

سوبر الأهلي وبيراميدز بدون عقوبات

كتب اللاعب أحمد حسن تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

مصدر داخل اتحاد الكرة: تقرير الحكم والمراقب لم يتضمن الحاجة لأي عقوبات على لاعبي الأهلي أو بيراميدز".

تجديد عقد نجم الأهلي

زف الإعلامي محمد شبانة ، بشري سارة لجماهير الأهلي بشان حسين الشحات نجم الفريق الأول.

وأكد شبانة، في تصريحات عبر برنامج من الآخر ، أن الاهلي جدد عقد حسين الشحات لمدة ٣ مواسم، مشددا لن الأهلي سيعلن عن التفاصيل خلال الساعات المقبلة .

وأضاف شبانة، أن حسين الشحات سيحصل علي ١٥ مليون جنيه في الموسم، مشددا أن الشحات يستحق هذا المقابل لما يقدمه من أداء مذهل مع الأهلي.

وأضاف أن حسين الشحات أصبح من أهم لاعبي الدوري المصري خلال الفترة الحالية ومن الصعب الاستغناء عنه.

تخفيض عقوبة كهربا نجم الأهلي

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، تفاصيل جديدة حول استئناف محمود كهربا نجم النادي الأهلي عقب صدور قرار من لجنة الانضباط بإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وأفادت المصادر ذاتها، أن لجنة الاستئناف سوف تنظر الطلب المقدم من جانب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، بعد الفصل فى دعوي النادي الأهلي أمام القضاء الاداري لحل لجنة الانضباط والمقرر النظر بها منتصف شهر مايو الجاري.

وأضافت المصادر، أن لجنة الاستئناف بعد الاطلاع على موقف كهربا برمته سوف تقوم بتخفيض العقوبة الي الإيقاف من 4 إلي 8 مباريات .

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت نظر الدعوى التى أقامها النادى الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه جلسة 14 مايو الجاري .

وتقدم المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الساعات القليلة الماضية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بإلايقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

