نهاية مؤلمة.. وفاة ملكة جمال الكون الأسترالية بعد سقوطها من فوق الحصان|فيديو

عرضت فضائية العربية تقريرا بالفيديو عن وفاة ملكة جمال الكون الأسترالية "سيينا وير" بسبب حادث ناتج عن ركوبها الخيل، حيث تم وضعها على أجهزة الإنعاش لعدة أسابيع؟، بعد الحادث المأساوي الذي تعرضت له أثناء ركوب الخيل.

وأوضح التقرير، أن عارضة الازياء الاسترالية سيينا وير توفيت عن عمر يناهز ال 23عاما، وتأهلت سيينا لنهائي ملكة جمال الكون عام 2022، منوها بأنها سقطت من فوق حصانها منذ أسابيع، وتعرضت لإصابة خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

اهلها فصلوا أجهزة التنفس

وأشار التقرير، إلى أن سيينا دخلت في غيبوبة ووضعت تحت أجهزة التنفس الصناعي حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست، لكن بعد مرور عدة أيام شاركت عائلتها خبر وفاتها وكانوا قد اتخذوا قرارا بفصلها عن أجهزة الإنعاش.

وقبل وفاتها سجلت بعض الكلمات قائلة :" على الرغم من أنني عشت معظم حياتي في المدينة، الإ أنني لدي حب عميق لركوب الخيل، عائلتي ليست متأكدة تماما من مصدر هذا الشغف، لكنني أمارس ركوب الخيل، منذ أن كنت في الثالثة من عمري ولا أستطيع تخيل حياتي دون هذه الرياضة.



