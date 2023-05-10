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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. كواليس خناقة روقا وشكوى جديدة بالفيفا ورحيل نجم الفريق للترجي

مباراة الزمالك وبروكسي
مباراة الزمالك وبروكسي

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الاربعاء داخل النادي.

إيقاف التنفيذ.. بشرى سارة لنادي الزمالك في أزمة غرامة أتشيمبونج

الأهلي السبب.. كاس تحسم أزمة بيراميدز مع اتحاد الكرة والكاف غدا

شكوي جديدة ضد الزمالك فى الفيفا

كشف البرازيلي ريكاردو ظهير أيسر الزمالك المصري السابق، تفاصيل أزمة مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء.
وأكد ريكاردو في تصريحات تلفزيونية، أنه اتفق مع هاني زادة عضو مجلس الزمالك السابق، على جدولة مستحقاته المتأخرة، لكنه فوجئ بتغيير الاتفاق بحصوله على المستحقات بالجنيه المصري وليس الدولار.
وأوضح أنه سيتقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا ضد الزمالك، لحفظ حقوقه المالية، مؤكدا صدور حكم خلال 6 أشهر أو عام، سيكون مفاجأة للقلعة البيضاء.

بفرمان الفيفا .. تطورات في شكوى كهربا والأهلي ضد مرتضى منصور

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كواليس خناقة روقا مع مشجع الزمالك 


حرص محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك، على توضيح تفاصيل المشادة الكلامية مع أحد مشجعي الزمالك، أثناء مباراة بروكسي، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال روقا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام": "توضيح للجميع، أنا لم أدخل في شجار مع أحد مشجعي الزمالك، أنا تعرضت للسب من قبل المشجع".

وأضاف: "ديني وتربيتي منعاني من الرد عليه، وطلبت منه الصمت فقط، أقسم بالله لم يحدث أي ألفاظ أو إهانات من جانبي".

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الترجي يقترب من ضم نجم الزمالك 
 

تلقي حمزة المثلوثي نجم نادي الزمالك عرضا عبر أحد وكلاء اللاعبين من أجل الانتقال إلي أبناء باب سويقة نادي الترجي التونسي خلال الموسم القادم .

وأكدت تقارير إعلامية تونسية أن حمزة المثلوثي ينتظر جلسة مع مسؤولي نادي الزمالك في قادم الأيام من أجل الموافقة علي تعديل عقده أو الرحيل عن الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلي أنه فى حال عدم توصل حمزة المثلوثي إلي اتفاق لتعديل عقده مع نادي الزمالك سوف يرحل إلي الدوري التونسي عبر بوابة أبناء باب سويقة في نادي الترجي.

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بشري سارة لنادي الزمالك 

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة في إيقاف قيد نادي الزمالك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في شكوي اللاعب بنجامين أتشيمبونج.

قال المصدر ذاته فى تصريحات خاصة لصدى البلد: فى 2 مارس عام 2023 قررت غرفة تسوية منازعات الفيفا أن يدفع نادي الزمالك مبلغ 180 ألف يورو، بالإضافة لفائدة 5% من تاريخ 23 ديسمبر 2022 حتى تاريخ السداد الفعلى ومبلغ 90 ألف يورو غرامة تعاقدية لصالح اللاعب بنجامين أتشيمبونج و10 آلاف دولار غرامة لصالح الفيفا.

وأضاف: ‏إذا لم يتم سداد الغرامة المالية من قبل نادي الزمالك  خلال 45 يومًا من الإخطار بهذا القرار سيتم إيقاف القيد لمدة 3 فترات متتالية لحين السداد.

واستطرد: القرار قابل للاستئناف من جانب نادي الزمالك أمام محكمة التحكيم الرياضية كاس مُشدّدًا على أن الاستئناف يوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن.

الزمالك البرازيلي ريكاردو روقا حمزة المثلوثى الترجي اتحاد الكرة أتشيمبونج

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