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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. حسم مصير 5 نجوم.. وبشرى سارة في السوبر المصري

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الاثنين داخل النادي.

الزمالك اليوم.. اجتماع طارئ لمرتضي وحقيقة تجميد مجلس الإدارة وصدمة بلقاء بروكسي

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حسم مصير 5 نجوم 
 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن مطالبة مسؤولي القلعة البيضاء للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بضرورة الاسراع في تقييم الخماسي الأجنبي المحترف بالفريق خلال الفترة المقبلة لتحديد مصيرهم في الاستمرار مع الأبيض من عدمه.

ويضم فريق الكرة بنادي الزمالك في صفوفه كلا من التونسيين حمزة المثلوثي وسيف الجزيري والمغربي أحمد بلحاج المعار من أسوان والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينولا.

وينتهي عقد المثلوثي مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري وسيحدد المدير الفني موقفه من تجديد عقد اللاعب من عدمه.
 

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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بروكسي

ينتظم اليوم الاثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام بروكسي المقرر له غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لكأس مصر.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة فريق بروكسي في دور الـ32 من كأس مصر.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه الختامي على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة اليوم على أن يختار بعدها الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قائمة الفريق التي ستخوض المباراة للانتظام في معسكر مغلق.

ومن المنتظر أن يستمر غياب كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وعمرو السيسي عن اللقاء للإصابة بالإضافة إلى غياب ناصر منسي عن المباراة بعدما تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة مؤخرا.

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بشرى سارة لنادي الزمالك في السوبر 

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة المسابقات سوف تحدد ما إذا كان غياب الزمالك سيكون انسحابا أو اعتذارا عن السوبر المصري".

وتابع الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "عقوبة الزمالك ستكون على السوبر القديم فقط وليس البطولة المستحدثة، لأن البطولة الجديدة ليس لها علاقة بالسوبر الذي تمت إقامته مؤخرًا".

وأضاف: "السوبر المصري بشكله الجديد يختلف عن السوبر القديم، وبالتالي السوبر المستحدث سوف يضم أربع فرق وقدم يحمل اسم بطولة النخبة، ولكن السوبر القديم بالشكل العادي وهو بين بطل الدوري وبطل الكأس".
 

الزمالك أوسوريو حمزة المثلوثى بروكسى محمد عبد الشافي السوبر المصري

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