أخبار السيارات |سعر أرخص سيارة جديدة في مصر .. 5 سيارات "زيرو" بـ 400 الف جنيه.."فرصة" تويوتا كورولا بربع الثمن

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

اكتسبت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، كأحد اشهر الطرازات التي تحمل شعار الصانع الكوري الجنوبي من عائلة السيدان، والتي يتم تقديمها محليًا من بسعر رسمي يبدأ من 560 ألف جنيه، وعبر 4 فئات من التجهيزات.

تحتل السيارة سوزوكي اسبريسو لقب أرخص سيارة "زيرو" داخل السوق المصري، على الرغم من زيادة أسعارها خلال شهر مايو الجاري، والتي قدرت بـ 65 ألف جنيه، لتشمل الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من هذه النسخة.

خصصت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تطبيق «منح التيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، استجابة لمطالب ومقترحات المصريين المغتربين، حيث سيسهل عليهم مهمة استيراد سياراتهم بدون دفع أي رسوم جمركية، مقابل وديعة بنكية بالدولار تسترد بعد 5 سنوات.

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المنوعة، سواء من فئة السيدان او الهاشتباك، بالاضافة إلى تنوع بلد المنشأ والعلامات التجارية، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل صانع، ويبقى عامل السعر من اهم العوامل التي تتوقف عندها عملية الشراء.

تعتبر السيارة شيري تيجو 7 برو والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية SUV، واحدة من أبرز الطرازات المقدمة من قبل الصانع الصيني، وأحد الخيارات المطروحة أمام المصريين العاملين في الخارج، للدخول بها إلى الأراضي المصرية.

تقدم شركة سوزوكي اليابانية، العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، سواء بين فئة السيدان أو الرياضية، أو فئة الهاتشباك الشهيرة، والتي تطرح منها عدد من الطرازات داخل السوق المصري، مثل السيارة اسبريسو وسيلاريو، بالاضافة إلى النسخة

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة اكسابندر موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، وشهدت تلك النسخة زيادة بلغت 50 ألف جنيه لجميع الفئات المقدمة محليًا.