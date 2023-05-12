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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |سعر أرخص سيارة جديدة في مصر .. 5 سيارات "زيرو" بـ 400 الف جنيه.."فرصة" تويوتا كورولا بربع الثمن

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

هيونداي النترا HD موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

اكتسبت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، كأحد اشهر الطرازات التي تحمل شعار الصانع الكوري الجنوبي من عائلة السيدان، والتي يتم تقديمها محليًا من بسعر رسمي يبدأ من 560 ألف جنيه، وعبر 4 فئات من التجهيزات.

 

سعر أرخص سيارة جديدة تقدمها سوزوكي في مصر.. صور

تحتل السيارة سوزوكي اسبريسو لقب أرخص سيارة "زيرو" داخل السوق المصري، على الرغم من زيادة أسعارها خلال شهر مايو الجاري، والتي قدرت بـ 65 ألف جنيه، لتشمل الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من هذه النسخة.

تنتهي في 14 مايو.. تويوتا كورولا بربع الثمن| صور

خصصت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تطبيق «منح التيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، استجابة لمطالب ومقترحات المصريين المغتربين، حيث سيسهل عليهم مهمة استيراد سياراتهم بدون دفع أي رسوم جمركية، مقابل وديعة بنكية بالدولار تسترد بعد 5 سنوات.

 

5 سيارات جديدة في مصر .. بـ 400 ألف جنيه | اشتري زيرو

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات المنوعة، سواء من فئة السيدان او الهاشتباك، بالاضافة إلى تنوع بلد المنشأ والعلامات التجارية، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل صانع، ويبقى عامل السعر من اهم العوامل التي تتوقف عندها عملية الشراء.

بـ 165 ألف جنيه..اركب شيري تيجو 7 برو 2022 واستفد بهذه الفرصة

تعتبر السيارة شيري تيجو 7 برو والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية SUV، واحدة من أبرز الطرازات المقدمة من قبل الصانع الصيني، وأحد الخيارات المطروحة أمام المصريين العاملين في الخارج، للدخول بها إلى الأراضي المصرية.

 

سعر أغلى سيارة هاتشباك من سوزوكي بالسوق المصري

تقدم شركة سوزوكي اليابانية، العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، سواء بين فئة السيدان أو الرياضية، أو فئة الهاتشباك الشهيرة، والتي تطرح منها عدد من الطرازات داخل السوق المصري، مثل السيارة اسبريسو وسيلاريو، بالاضافة إلى النسخة

 

سعر جديد لـ ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 داخل السوق المصري

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة اكسابندر موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، وشهدت تلك النسخة زيادة بلغت 50 ألف جنيه لجميع الفئات المقدمة محليًا.

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