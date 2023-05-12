تكريمًا لها| وضع حجر أساس لمتحف يحمل اسم الصحافية شيرين أبو عاقلة.. شاهد

وضعت السلطة الفلسطينية حجر الأساس لمتحف تكريمي يحمل اسم الصحافية شيرين أبو عاقلة في الذكرى السنوية الأولى لمقتلها خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقُتلت أبو عاقلة (51 عاما في حينه) الصحافية في قناة الجزيرة، في 11 مايو 2022 جراء إصابتها بالرصاص خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

ومولّت بناء "متحف شيرين أبو عاقلة للإعلام" إدارة القناة على قطعة أرض قدّمتها بلدية رام الله، وسيُنقل إليه متى اكتمل مكتب الراحلة كما كان في مكاتب "الجزيرة" في الأراضي الفلسطينية.

وتجمع العديد من الفلسطينيين في موقع وفاتها حيث علّقت صورها وأكاليل من الورود قرب لوحة كتب فيها "هنا انتصرت الكلمة على الرصاص، هنا اغتال الاحتلال نفسه بجسد شيرين أبو عاقلة".

