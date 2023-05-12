وسط حفاوة وإقبال كبير.. افتتاح مركز الشيخ حشاد لتلاوة القرآن الكريم

افتتح اليوم الجمعة مركز القارئ الشيخ محمد صالح أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء بجمهورية مصر العربية، وسط حفاوة وإقبال كبير من الجمهور، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالقرآن الكريم وأهله.

مركز الشيخ محمد صالح أحمد حشاد

فيما أشاد القارئ الشيخ محمد صالح أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء بجهود الأوقاف في خدمة كتاب الله (عز وجل) وتيسير تلاوته وحفظه، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لم تترك بابًا للعناية بكتاب الله (عز وجل) إلا وطرقته، حيث تنوعت أنشطتها ما بين مقارئ للأعضاء ومقارئ للجمهور ومقارئ للأئمة ومقارئ للواعظات ومقارئ للسيدات ومقارئ لكبار القراء ومراكز لإعداد محفظي القرآن الكريم ومراكز التلاوة التي يتم افتتاحها لأول مرة في جمهورية مصر العربية، مع منح من ينتظم في هذه المراكز ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهَّله للحصول على الإجازة.

إطلاق مبادرة مكارم الأخلاق

وفي إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف وقيادات الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الخميس، اجتماعًا بمديري مديريات الأوقاف ومديري مناطق هيئة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

وفي كلمته رحب وزير الأوقاف بالحضور، شاكرًا لهم ما تم من جهد كبير ومشرف طوال شهر رمضان، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يدعو إلى إضافة إنجازات أخرى، فالنجاح يدفع إلى بذل الجهد لتحقيق مزيد من النجاح، وعبادتنا بعد الفرائض هي أداء رسالتنا الدعوية والتنموية على الوجه الأكمل، ونعد خطة عظيمة لمواصلة جهودنا في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم بعد رمضان.

موجهًا بالتفعيل الحقيقي لجميع الأنشطة الدعوية وفي مقدمتها المقارئ القرآنية، سواء للأعضاء أم للأئمة أم للجمهور بهدف تيسير تلاوة القرآن الكريم بجميع المساجد، وفي سبيل الوصول للهدف الأسمى أطلقنا مراكز تلاوة القرآن الكريم على يد كبار القراء، وقد افتتاح تم أربعة مراكز لتلاوة القرآن الكريم حتى الآن.

وفي إطار عناية الأوقاف بالقرآن الكريم تُعقد بإذن الله تعالى يوم السبت القادم مقرأة ورش من مسجد مصر بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولأول مرة يتم ختم القرآن الكريم كاملًا مرتلًا في يوم واحد يوم السبت الموافق 20 مايو بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة بحضور نحو 40 قارئًا من أعلام دولة التلاوة المصرية، تبدأ بعد صلاة الفجر وتنتهي بختم بالدعاء عقب صلاة العشاء.

كما أكد وزير الأوقاف على ضرورة مواصلة الاهتمام بالبرنامج التثقيفي للطفل، فبعد النجاح الكبير الذي حققه في عامه الأول الصيف الماضي ينطلق البرنامج التثقيفي للطفل في عامه الثاني في ثوب جديد تحت عنوان: "مشروع المليون قارئ"، و"ألف حافظ صغير" 14 مايو 2023م بمشاركة 20 ألف مسجد، مع الاهتمام بالمتميزين منهم وإلحاقهم ببرامج الموهوبين، مؤكدًا أن البرنامج الصيفي أدى أداء جيدًا في العام الماضي وكان أنموذجًا رائعًا ومشرفًا، وما لم نقم بالتجديد والتطوير فيه يأخذ شكل الرتابة، مما يستدعينا إلى إضافة الجديد لجذب الأطفال مع الاهتمام باللقاءات المجمعة على مستوى الإدارات والمديريات وبحضور مدير المديرية ومدير الإدارة، مع التركيز على البرامج الترفيهية والتنسيق مع الجامعات وقصور الثقافة والتربية والتعليم.

كما أعلن وزير الأوقاف عن انطلاق حملة "مكارم الأخلاق" لمدة شهر، وهي عبارة عن خاطرة دعوية عقب صلاة العشاء لمدة شهر تتضمن الحديث عن الأخلاق والآداب العامة، وتنطلق يوم الأحد القادم بالحديث عن الأدب مع الله (عز وجل)، ويوم الاثنين بالحديث عن: الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ويوم الثلاثاء بالحديث عن الأدب مع القرآن الكريم، ويوم الأربعاء بالحديث عن الأدب مع الخلق.

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة الاهتمام بصرف جميع مستحقات العاملين بالأوقاف أولًا بأول، وكذلك مستحقات جميع المتعاملين مع وزارة الأوقاف، قبل إغلاق العام المالي بوقتٍ كافٍ.

كما أشار إلى أن مشروع صكوك الأضاحي مشروع عظيم نسأل الله (عز وجل) أن يجزي كل من ساهم فيه خير الجزاء، وأن التوعية بأهمية المساهمة في هذا المشروع هو دور وزارة الأوقاف، بإرشاد الناس إلى أن هذا المشروع من المشاريع الاجتماعية الهامة التي تنعكس إيجابًا على الأسر الاولى بالرعاية، مؤكدًا أنه لا إجبار على الإطلاق لأحد على العمل أو الاشتراك في المشروع، إنما هو اختيار من يريد أن يشارك في عمل الخير وخدمة المجتمع.

وخلال حديثه عن هيئة الأوقاف المصرية أكد وزير الأوقاف على ضرورة تحري الدقة التامة في الحصر، لأن ضياع المال إهمالًا كضياع المال تواطؤًا أو إرهابًا، كما أن قتل النفس إهمالًا كقتل النفس إرهابًا.

وأكد أن هيئة الأوقاف المصرية بصدد خطة شاملة لإنهاء جميع مشاكل تقنين وضع اليد لأهالي القرى والعزب والنجوع المبنية على أراضي الوقف قبل نهاية العام الحالي بإذن الله تعالى.