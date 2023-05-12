خطيب الأوقاف يكشف سبب نجاة سيدنا يونس من بطن الحوت.. فيديو

قال الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، إن الله تعالى نجا سيدنا يونس من بطن الحوت، بسبب التسبيح لقوله تعالى {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ}.



وأضاف خالد صلاح الدين، في خطبة الجمعة بعنوان: "أسماء الله الحسنى .. بركتها وأثر فهمها في حياتنا"، والتي نقلها التلفزيون المصري من مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة، أن التعبد لله بأسمائه الحسنى بفهم معانيها وتدبرها سبب من أسباب الشفاء، فإذا ألمت بك الأمراض والأوجاع وأصبحت أنت والموت في صراع فتذكر أن الله هو الشافي.

واستشهد بقول الله تعالى (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) كما كان النبي يقول عند زيارة المريض (اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما).