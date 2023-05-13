أزمات المطربين تتوالى| زوجة حسن شاكوش تقاضيه.. النصب على هاني شاكر.. والقبض على مؤدي مهرجانات

لم تكن أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، بعد نحو شهرين فقط على زواجهما، هي الأخيرة التي لاحقت المطربين، حيث سبقها عدد من الأزمات، ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز أزمات المطربين في الفترة الأخيرة.

حسن شاكوش وزوجته

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول حسن شاكوش وزوجته- ريم طارق- بعد تحرير الأخيرة محضرا ضده، اتهمته فيه بسرقة شبكتها وباقي أغراضها، وطردها من شقة الزوجية.

وعلم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أزمة حسن شاكوش، مع زوجته ريم طارق، بعد قيام الأخيرة بتحرير محضر ضد الأول اتهمته فيه بالسرقة.

بدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، منذ شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح لعدة أيام، لكن دون جدوى.

وقبل أسبوع قررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور إنستجرام.

وبعد نحو شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري، حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم طارق- 28 سنة - ربة منزل، ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم؛ لتضررها من زوجها «حسن منصور»، وشهرته «حسن شاكوش» لطرده لها من منزل الزوجية منذ أيام، والاستيلاء على المنقولات الزوجية، وشبكتها، وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر؛ أملا في الصلح بينهما، إلا أنه أرسل رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية؛ فحررت الفور محضرا له، وطلبت إثبات الحالة.

القبض على مطرب المهرجانات سادات

دعم مؤدي المهرجانات حسين غاندي، زميله السادات؛ بعد القبض عليه مع فتاة، وبحوزته مواد مخدرة.

ونشر “غاندي”، صورته مع “السادات” على “فيس بوك”، وعلق عليها: "إن شاء الله خير يا أخويا.. دعواتكم ربنا يعديها علي خير".

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على السادات، مؤدي المهرجانات، رفقة فتاة ليل، وشخص آخر، وبحوزتهم مواد مخدرة، داخل فيلا في منطقة الشيخ زايد.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا، من رئيس مباحث الشيخ زايد ثان، يفيد بإلقاء القبض على السادات مؤدي المهرجانات، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وأفادت التحريات بأن السادات كان بصحبة سيدة وتاجر مخدرات، بحوزتهم 5 جرامات من مخدر الآيس، داخل شاليه “مستأجر” بمعرفة مطرب المهرجانات، وتباشر الجهات المختصة التحقيق.

وعلق الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على أزمة “السادات” مغني المهرجانات الشهير، بعد القبض عليه خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في تصريحات صحفية، إن النقابة غير مختصة بالتعليق على أزمة السادات، لأنه لا يحمل عضوية النقابة أو حاصل على تصريح منها للغناء.

وأكد الدكتور محمد عبد الله، في تصريحاته ،أن المقبوض عليه لا يحمل عضوية ولا تصريح للعمل، مضيفا: "النقابة مالهاش دعوة بيه.. والجهات المختصة هي اللي بتحقق في الموضوع".

واستطرد قائلا: "مش أي حد بيغني النقابة بتدَخل.. لا هي بتتدخل للأعضاء العاملين فقط والمنتسبين حسب الحالة.. نتدخل في الجانب المهني فقط ".

حقيقة اعتزال المطرب سمسم شهاب

تداولت صحف ومواقع الكترونية، أخبارا، عن اعتزال المطرب سمسم شهاب للغناء، ووصفه للفن بـ"الحرام"، الأمر الذي جعله يقوم بتوضيح حقيقة الأمر؛ من خلال الظهور في “فيديو لايف” عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”.

وقال سمسم شهاب: "فيه صحفي سألني عن الفن وإلى آخره؟: قولتله مش راضي عن الوضع اللي حاصل، قالي وبتهاجم بتوع المهرجانات ومش حابب الفن ده وبتدعو للفن الكويس؟: قولتله آه طبعا، قالي ما أنت بتغني في ملاهي ليلية، قولتله: أنا مجبر، وإن شاء الله أحاول أبعد؛ فقالي ده حرام، قولتله لو هنتكلم عن الحلال والحرام؛ ففيه كتير من الأئمة حرموا الغناء، ف ادعيلي ربنا ياخد بإيدي وأبعد خالص، وده المشروع المستقبلي اللي بفكر فيه".

وتابع قائلاً :"سألني يعني أنت هتعتزل؟: فقولت ده موضوعي اللي جاي، عايز بس أقف على أرض صلبة؛ عشان ما أبقاش حرقت نفسي، وخسرت ربنا ونفسي، وخسرت حاجات كتير جدا، قمت لاقيت مواقع كتيرة وكبيرة بتكتب إني بعتزل الفن نهائيا، بس الحقيقة أنا ما قولتش كده، ده قرار ناوي أخده في المستقبل، خلال فترة مش كبيرة”.

وأضاف: “فيه حاجة في دماغي عايز أعملها؛ عشان لما أبعد، أكون واقف على أرض صلبة، عشان ما أرجعش تاني .. أنتوا شايفين ظروف الحياة صعبة على الكل.. حبيت أوضح إن الكلام ده كلام مش صحيح، وخبر غير صحيح، وللأسف زعلان من الصحفي جدا، مش عارف ليه عمل كده؟ الله أعلم، وواخد على خاطري جدا منه، ما كنتش منتظر كده، أنا بحترم الصحفيين جدا، وبتعامل بكل احترام، وهذا ما يستحقونه، والمفروض ده يحصل، لكن المفروض التصريحات ما تتحرّفش، عشان كده قولت أتكلم وأوضح اللي حصل".

أزمة حفل هاني شاكر

انتشر مقطع فيديو للفنان هانى شاكر، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، خلال إحياء حفله فى البحرين، يكشف فيه عن تعرضه للنصب من جانب متعهد الحفل، الذي هرب ولم يدفع له مستحقاته هو وفرقته والفندق أيضا.

وقال هانى شاكر في الفيديو: “حقيقي بحبكم جدا، بحترم وجودكم معايا النهاردة جدا، بالرغم من الظروف الغريبة اللي حصلت لي في الحفلة دي أنا وفرقتي النهاردة، وهروب المتعهد، وعدم التزامه إنه يدفعلنا أجر الفرقة وأجري، لكن أنا وجودي معاكم أحلى من أجري مليون مرة”.

ومن جهته، كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، أن النقابة تدعم الفنان هاني شاكر بعد أزمة حفله بالبحرين، وعدم حصوله على حقوقه المادية من المتعهد.

وقال عبد الله، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": إن النقابة تواصلت مع الجهات المهنية بالبحرين؛ للوقوف على أسباب هذا الأمر، الذي أضر بالفنان هاني شاكر ماديا ومعنويا، مؤكدا أن النقابة ستكون بجانب هاني شاكر وتدعمه على كل المستويات؛ حتى يحصل على جميع حقوقه.

ومن جهتها، أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حرصها على تطبيق اللوائح والقوانين فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف المشاركة.

جاء هذا ضمن بيان أصدرته الهيئة، ونشرته عدد من الصحف البحرينية؛ على إأثر ما تم تداوله بشأن حفلة الفنان هاني شاكر الأخيرة هناك.

وأكدت الهيئة فى البيان المذكور، أنه فور تداول تلك المعلومات؛، بدأت في إجراءات التحقق من حيثيات هذا الموضوع وتفاصيله، مع جهة التنظيم، والجهة المستضيفة للفعالية.

كما أكدت الهيئة حرصها على التصدي لكل ما من شأنه الإساءة لسمعة السياحة الوطنية، وأنها لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات، وبما يحفظ التزام جميع الأطراف بالمسئوليات التي تقتضيها القوانين والأنظمة والتعاقدات التي تمت في هذا الجانب.