عمرو أديب: الراحل محمود بكري كان زميلا وصديقا وصحفي لا يعوض

قدم الإعلامي عمرو أديب واجب العزاء على الهواء لصديقه مصطفى بكري في وفاة أخيه الراحل محمود بكري قائلا: "كان شخص محترم وصحفي لا يعوض حاليا".

وتابع عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أنه كان صحفي محترم ولديه تجربة كبيرة هو وأخيه في جريدة الأسبوع فهو زميل وصديق عزيز وأخلاق الصعايدة المحترمة جدا وتاريخ طويل من الإنجاز.

عائلة بكري

وأضاف عمرو أديب قائلا: "بنعزي صديقي مصطفى بكري ونحن نشعر بألمه وسواء كنت مع عائلة بكري أو ضدها فهي لها يد كبيرة في الإعلام المصري والصحافة المصرية ومحمود بكري كان يعلم أن النهاية اقتربت وقضى وقت كبير في المستشفى".