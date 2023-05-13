أوسوريو يحسم مصير عمر جابر مع الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اقتراب رحيل عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني للأبيض بقدرات اللاعب.

وأكد المصدر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض رحب برحيل عمر جابر بنهاية الموسم الجاري، وطلب تدعيم مركز الظهير الأيمن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي، المقرر اليوم السبت باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.