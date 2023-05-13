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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرحة هستيرية لدكة بدلاء الإسماعيلي بهدف التقدم على الزمالك .. فيديو

صدى البلد

سجل أنور ياو الهدف الأول للإسماعيلي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء فى شباك الزمالك في الدقيقة 19، في المباراة المقامة حالياً على إستاد الإسماعيلية فى الجولة الـ27 من الدوري العام.


 

ورصدت عدسة صدي البلد احتفال دكة بدلاء نادي الاسماعيلي والجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل بهدف تفدم الدراويش في شباك الزمالك.
 


 

وبدأ الزمالك متراجعا دفاعياً منذ إنطلاق صافرة البداية. 


 

تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة .


 

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

تشكيل الإسماعيلي كل من:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عصام صبحي - محمد هاشم - باهر المحمدي - محمد دسوقي

خط الوسط: سيرجي أكا - - عماد حمدي - أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي - فراس شواط - ياو أنور.

 

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