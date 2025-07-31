محافظ القليوبية يناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الموقف التنفيذي لجميع التجهيزات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 أغسطس المقبل.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مع التأكيد على توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تضمن راحة المواطنين وسهولة مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

كما وجه المحافظ بتهيئة محيط اللجان الانتخابية، وإزالة جميع الإشغالات، ورفع كفاءة النظافة العامة، بما يعكس تنظيمًا يليق بأهمية الحدث الديمقراطي.

وشدد على ضرورة التأكد من جاهزية جميع اللجان ومرافقها، وتوفير مصادر بديلة للطاقة مثل المولدات الكهربائية لضمان استمرارية العمل دون انقطاع، مع التنسيق لتوفير أماكن انتظار لائقة للمواطنين أمام اللجان.

وفي الشق الصحي، شدد المحافظ على أهمية توفير التأمين الطبي الكامل داخل وخارج اللجان، والتنسيق مع مديرية الصحة لتجهيز فرق طبية مدربة قادرة على التعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

واختتم المحافظ الاجتماع بتقديم الشكر لجميع الجهات التنفيذية والأمنية على ما يبذلونه من جهود، مؤكدًا أن نجاح العملية الانتخابية مرهون بتضافر الجهود والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة القليوبية.