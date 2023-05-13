المراقبة واجبة.. برلمانية: أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت من 5 لـ7 آلاف جنيه

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، ورود كثير من الشكاوى لها من مواطنين عن ارتفاع كبير في أسعار الأجهزة الكهربائية، موضحة أن شراء الأجهزة الكهربائية ليست سلع رفاهية لكنها سلع استهلاكية وزادت زيادات غير معقولة.

وكشفت أمل سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن هناك تجار في شارع عبد العزيز تعرض الأجهزة الكهربائية بأسعار بزيادات غير رسمية، قائلة: "الصبح تلاقي السلع بسعر وبعد ساعات بأسعار تانية تتراوح من 5 إلى 7 الاف جنيه، والزيادة لا تثبت في الفواتير".

لابد من المراقبة

وتابعت: "لابد من المراقبة والحد من انتشار هذه الظاهرة، ونحتاج إلى وقفة للعبور من الأزمة العالمية ولابد من المراقبة ولازم تفعيل قانون حماية المستهلك"، مؤكدة أن سعر الأجهزة الكهربائية تضاعف أسعارها خلال ساعات ولا يتم إقرارها على الفواتير، والحل في تكثيف الحملات الرقابية على التجار.

