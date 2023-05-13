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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المراقبة واجبة.. برلمانية: أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت من 5 لـ7 آلاف جنيه

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، ورود كثير من الشكاوى لها من مواطنين عن ارتفاع كبير في أسعار الأجهزة الكهربائية، موضحة أن شراء الأجهزة الكهربائية ليست سلع رفاهية لكنها سلع استهلاكية وزادت زيادات غير معقولة.

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تحرك عاجل من النواب بشأن ظاهرة الأوفر برايس على الأجهزة الكهربائية

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شعبة الأجهزة الكهربائية: الأوفر برايس على الثلاجات يتراوح بين 7000 لـ9000 جنيه

وكشفت أمل سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن هناك تجار في شارع عبد العزيز تعرض الأجهزة الكهربائية بأسعار بزيادات غير رسمية، قائلة: "الصبح تلاقي السلع بسعر وبعد ساعات بأسعار تانية تتراوح من 5 إلى 7 الاف جنيه، والزيادة لا تثبت في الفواتير".

لابد من المراقبة 

وتابعت: "لابد من المراقبة والحد من انتشار هذه الظاهرة، ونحتاج إلى وقفة للعبور من الأزمة العالمية ولابد من المراقبة ولازم تفعيل قانون حماية المستهلك"، مؤكدة أن سعر الأجهزة الكهربائية تضاعف أسعارها خلال ساعات ولا يتم إقرارها على الفواتير، والحل في تكثيف الحملات الرقابية على التجار.
 

الأجهزة الكهربائية الإعلامي خيرى رمضان تكثيف الحملات حماية المستهلك النائبة أمل سلامة

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