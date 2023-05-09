شعبة الأجهزة الكهربائية: الأوفر برايس على الثلاجات يتراوح بين 7000 لـ9000 جنيه

قال وافي أبو سمرة، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، إن ظاهرة الأوفر برايس وصلت إلى الأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن الأوفر برايس وصل إلى 7000 جنيه في أسعار الثلاجات، وهناك بعض الثلاجات التي يبلغ ثمنها 15 ألف جنيه، تباع بـ 24 ألفا.

وأضاف "وافي ابو سمرة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أنه واجه انتقادات كثيرة من عدد كبير من التجار بعد كتابته لمنشور على “فيس بوك”؛ لإيضاح هذا الأمر.

وأوضح أن الأوفر برايس، زيادة للتاجر فوق المكسب الذي يتحصل عليه من الشركة المنتجة.

ونوه وافي أبو سمرة، بأن المصانع توزع هذه المنتجات على جميع التجار بأسعار عادلة، ولكن التجار يضعون بعد ذلك “الأوفر برايس” على المنتجات الكهربائية.