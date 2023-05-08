حقيقة ظهور أوفر برايس 7000 جنيه على الأجهزة الكهربائية

كشف جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، حقيقة ظهور أوفر برايس 7000 جنيهاً علي الأجهزة الكهربائية عند بيعها فوق سعر البيع الرسمي لها.

وأضاف "جورج سدرة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أن هناك زيادات في أسعار الأجهزة الكهربائية بسبب الأزمات العالمية والتي نتج عنها نقص في إمداد سلاسل الإنتاج ، مشيراً إلى أن جميع الشركات تقوم بإعطاء نسبة للموزعين لها.

وتابع جورج سدرة، أن لا يوجد ما يسمي بالاوفر برايس في أسعار الأجهزة الكهربائية ولكن ربما يوجد فقط في الأجهزة نادرة الوجود فقط.