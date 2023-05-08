حقيقة وجود أوفر برايس على الأجهزة الكهربائية.. فيديو

نفى جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، وجود أوفر برايس على الأجهزة الكهربائية، مؤكدا: "كلام عار تماما من الصحة".

وأضاف جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ما حدث أن أحد أعضاء مجلس الإدارة بالشعبة هو من صرح بذلك ويستند على أن هناك تاجر طلب منه ثلاجة ليست موجودة في السوق حاليا وكانت زيادة عن سعرها 7 آلاف جنيه وهذا ليس مقياس".

وأشار: "الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، نسبة الزيادة 35% هذا العام"، موضحا: "نسبة الزيادة من شهر مارس 2022 حتى الآن تقدر بـ100% حتى الآن"، مضيفا: “على المواطنين طلب حماية المستهلك”.

أوضح جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة،: "ما حدث كان حالة فردية وأحد أعضاء الشعبة وسيتم التحقيق في الواقعة".