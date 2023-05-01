الرقابة المالية: الأجهزة الكهربائية تستحوذ على تمويلات النشاط الاستهلاكي خلال أكتوبر-ديسمبر 2022

كشفت الرقابة المالية عن نمو تمويلات الممنوحة لنشاط التمويل الاستهلاكي بنسبة 55.9 % خلال الربع الرابع من 2022 ( أكتوبر -ديسمبر 2022 ).

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال أكتوبر -ديسمبر 2022 بلغ نحو 8.7 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر -ديسمبر 2021، بنمو 55.9%.

أظهرت احدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية والتى حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي ارتفعت من 410 الف عميل خلال أكتوبر-ديسمبر 2021 الي 765.2 الف عميل خلال أكتوبر -ديسمبر 2022 بنمو 86.6%

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى استحواذ الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للسلع والخدمات بنسبة 38.2% خلال الفترة من أكتوبر -ديسمبر 2022، وتليها شراء المركبات والسيارات بنحو 26%،وجاء الاثاث وتجهيزات المنازل فى المرتبة الثالثة بنحو 7.3%،تليهم الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات و النظارات5.5%، ثم سلع معمرة اخري بنسبة 5.4% تليها المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة 4.2 %،وجاءت فى المرتبة السابعة التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 3 % ،ثم قطع غيار المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها بنحو 1.6% ، واحتلت المواد الغذائية المرتبة الأخيرة.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.

نمو نشاط التمويل الاستهلاكي بنهاية 2022

وشهد نشاط التمويل الاستهلاكي نموا خلال عام 2022 مسجلا 29.7 مليار جنيه مقارنة بـ 17 مليار جنيه خلال عام 2021، بارتفاع 75%.

وتستهدف الرقابة من خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) المالية الوصول بنشاط التمويل الاستهلاكي إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026.