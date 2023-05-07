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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عدوي "الأوفر برايس" تنتقل من السيارات وتضرب الأجهزة الكهربائية ..تفاصيل

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

قال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن بعض التجار يقومون ببيع بعض منتجات الأجهزة الكهربائية مثل " الثلاجات" بسعر أعلي من سعرها الحقيقي "الأوفر برايس " بقيمة تصل لحوالي 7 آلاف جنيه . 

وأضاف أبو سمرة في تصريحات صحفية اليوم ، أنه بعد إضافة الأوفر برايس علي سعر بعض أنواع الثلاجات " علي سبيل المثال" يصل سعرها الي حوالي 25 الف جنيه ، في حين أن سعرها الرسمي 17 ألف جنيه فقط ، و كذلك بعض الغسالات تباع (فوق اللسته) بحوالي 3000 جنيه مشيرا الي أن ما يحدث من زيادة في أسعار الأجهزة المنزلية تؤثر بشكل كبير علي المبيعات في السوق المحلي.  

 

واوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن ظاهرة الـ"أوفر برايس" في مصر انتقلت من السيارات إلى العديد من السلع الأخري خاصة السلع المستورد أو التي يدخل في إنتاجها خامات من الخارج نتيجة تكدس البضائع في الموانئ المصرية.

الـ"أوفر برايس- over price"

وجدير بالذكر أن الـ"أوفر برايس- over price" هو مبلغ يتم إضافته على سعر السلعة، يقرره الموزعون مقابل البيع، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية ، مشيرا إلي أنه مع عمليات الإغلاق الجزئي التي شهدها العالم بسبب كورونا، عملت مصانع إنتاج أشباه الموصلات على تغيير نمط الإنتاج والتحول لإنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالألعاب الإلكترونية وأجهزة الحاسب الشخصية، مما قلل إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات والأجهزة المنزلية مما ادي الي خفض إنتاجها بأكثر من 50% و هو ما أثر علي حجم المعروض من الأجهزة المنزلية في مقابل الطلب عليها و هو ما ادي الي ارتفاع أسعار السلع بهذا الشكل .
 

شعبة الأجهزة الكهربائية السيارات الاوفر برايس الثلاجات الاجهزة

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