حبس شخص تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالقاهرة

قررت نيابة الوايلي الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمنطقة الوايلى لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".

وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد "5 وقائع سرقة" بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مالك محل "له معلومات جنائية"، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.