عفت نصار: صفقات الزمالك «دون المستوى».. والأبيض يعيش موسما كارثيا

فتح عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق النار على لاعبي القلعة البيضاء ، عقب الخسارة أمام النادي الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف ، مساء اليوم ، على ستاد الإسماعيلية ، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز .

و قال عفت نصار في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : الزمالك ظهر بلا هوية أمام الاسماعيلي ، وقدم واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم ، كما أن صفقات الأبيض هذا الموسم دون المستوى .

وأوضح : لابد من محاسبة المسؤول عن التعاقد معها بهذه المبالغ الكبيرة ، خاصةً أن الفريق لم يستطع تعويض رحيل العديد من لاعبيه مثل طارق حامد و فرجاني ساسي و أخيراً إمام عاشور الذي انتقل إلى ميتييلاند الدنماركي" .

واختتم: " الزمالك يعيش موسما كارثيا ، حيث فقد الفريق فرصته في المنافسة على لقب الدوري العام، بالإضافة إلى خروجه من دوري أبطال إفريقيا ، كما أن المشاركة في البطولة العربية بهؤلاء اللاعبين سينتج عنه نتائج كارثية ".