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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسنت شوقي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بسنت شوقي
بسنت شوقي

شاركت الفنانة بسنت شوقي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت بسنت في الصور بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية فستان مشجر باللون الأزرق ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

 

عبّرت الفنانة بسنت شوقي، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان مصطفى درويش، الذي غيبه الموت في الأيام الماضية إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكتبت بسنت شوقي، من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “كنت في حداد 3 أيام بعد وفاة المرحوم بإذن الله مصطفى درويش، وبعدت تماماً عن السوشيال ميديا”.

وتابعت بسنت شوقي: “للأسف لازم ارجع تاني عشان اتاخرت في شكر ناس تعبت معايا ولازم اديهم حقهم، شوية بشوية هبتدي انزل حاجات ليها علاقة بالكام يوم اللي فاتوا - كلهم حصلوا قبل الوفاة - عشان بس الناس تبقى فاهمة ومقدرة ومتزايدش”.

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