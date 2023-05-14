جلسة جديدة في الأهلي لحسم ملف المهاجم الجديد

أكد مجدي عبدالغني أن هناك جلسة في النادي الأهلي بين إدارة الفريق برئاسة محمود الخطيب وبين مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عقب مواجهة الترجي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية: "هناك جلسة فى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقب مباراة الترجي التونسي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للحديث عن الصفقات الجديدة.

وأضاف مجدي عبد الغني:" الجلسة ستكون بسبب حسم صفقة المهاجم الجديد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الغني:" كولر قرر رحيل كل من أيمن أشرف وبرونو سافيو وشادي حسين بجانب أيضا اللاعب محمد فخري لاعب الوسط.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز أمام الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بثلاثية دون رد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي ضمن مباريات الإياب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.