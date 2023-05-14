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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آرسنال يرفع شعار لا بديل عن الفوز على برايتون في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

يستضيف فريق آرسنال نظيره برايتون اليوم، الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة، متأخرا بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر والذي له جولة مؤجلة أمام برايتون.

ويتطلع آرسنال للاحتفاظ بأمله في التتويج أول لقب للدوري الإنجليزي “بريميرليج” منذ عام 2004، عندما يستقبل برايتون.

ولا بديل لآرسنال عن الفوز، عندما يستقبل برايتون على ملعب الإمارات في شمال لندن.

وينتظر آرسنال تعثر منافسه مانشستر سيتي أمام إيفرتون في المباراة المقررة عصر اليوم الأحد، حيث اقترب السيتي أكثر فأكثر من لقبه الثالث تواليا، والخامس في آخر ستة مواسم، عندما يحل ضيفا على إيفرتون الساعة الرابعة مساء.

وكان آرسنال قد اجتاز امتحانا صعبا الأسبوع الماضي، عندما عاد بفوز ثمين من أرض نيوكاسل 2-0.

أرسنال برايتون الدوري الإنجليزي بريميرليج مانشستر سيتي السيتى

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