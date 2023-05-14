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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوى عاملة البرلمان تقوم بزيارة ميدانية إلى 3 محافظات لتفقد مواقع العمل

قوى عاملة البرلمان
قوى عاملة البرلمان تقوم بزيارة ميدانية لـ 3 محافظات

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأحد، زيارة ميدانية لثلاث محافظات تمتد على مدار ثلاثة أيام، لتفقد مواقع العمل والإنتاج ولقاء العمال، وذلك بناءً على طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب.

ووصل وفد اللجنة منذ قليل، إلى محافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وقيادات المحافظة، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور النائب أحمد بلال البرلسي، والنائب محمود الشامي، أعضاء مجلس النواب بمحافظة الغربية.

ويتضمن برنامج الزيارة تفقد شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتفقد مواقع العمل، والالتقاء بممثلي العمال ومسئولي الإدارات، وتفقد مراكز التدريب والمدارس الفنية المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج.

وتأتي الزيارة في ضوء طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن عدم التسوية الإدارية لموظفي شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة.

جدير بالذكر أن وفد اللجنة يتوجه في اليوم الثاني غدا، الاثنين، إلى محافظة دمياط، ويعقد لقاءً مع المحافظ، ويتفقد مواقع العمل، ويلتقي بممثلي العمال ومسئولي الإدارات، ويتفقد مراكز التدريب والمدارس الفنية المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج، وتزور اللجنة في اليوم الثالث، يوم الثلاثاء المقبل، محافظة الدقهلية، وتتفقد مواقع العمل الإنتاج ولقاء مسئولي الإدارات والمدارس الفنية المتخصصة في الغزل والنسيج.

يترأس وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الذي يزور محافظة الغربية، النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، ويضم الوفد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، والنائبة إحسان شوقي، عضو اللجنة، ومن أمانة اللجنة، رانيا فايز، أمين لجنة القوى العاملة، ويوسف مكادي، بالإضافة إلى خالد الشورى، من العلاقات العامة بالمجلس.

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لجنة القوى العاملة بمجلس النواب زيارة ميدانية مواقع العمل طلبات احاطة النواب

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