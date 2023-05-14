رخصته منتهية.. ضبط سائق ميكروباص تعمد تعطيل حركة المرور بالقاهرة

ألقي رجال أمن القاهرة القبض علي سائق سيارة ميكروباص لتعمده تعطيل حركة المرور بالقاهرة وتبين انتهاء رخصة القيادة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتوقف بمنتصف الشارع العام لتحميل الركاب .

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط قائد السيارة ، وتبين أنه سائق ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ لقيامه بالتوقف بمنتصف الشارع لتحميل الركاب وتعمد تعطيل الحركة المرورية بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة.

إعترف بارتكاب الواقعة

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأضاف بعدم قصده الوقوف بمنتصف الشارع وتبين إنتهاء رخصة القيادة ، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.