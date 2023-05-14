الأمم المتحدة تكشف عن خطر حقيقي يهدد السودان..تفاصيل

قالت الأمم المتحدة، اليوم، إن صراع السودان يهدد الموسم الزراعي ويزيد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في الفترة المقبلة.

كما حثَّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في وقت سابق، الدول التي لها نفوذ في إفريقيا على المساعدة في إنهاء القتال بالسودان، وقال إن الطرفين المتحاربين انتهكا القانون الإنساني الدولي، حسبما أفادت رويترز.

وقد بدأت في وقت سابق محادثات بين طرفي الصراع في السعودية من أجل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الصراع.

وكشف دبلوماسي سعودي، عن استئناف المحادثات اليوم الأحد" بين ممثل الجيش السوداني وممثل فصيل حميدتي “الدعم السريع”، وذلك بالتركيز على خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية، وفق ما ذكرت صحف دولية.