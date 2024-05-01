شاهد.. جامعة كولومبيا نوافذ محطمة وأثاث مدمر

أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها جامعة كولومبيا الأثاث المقلوب والمكدس والنوافذ المكسورة والأضرار الأخرى بعد إخراج المتظاهرين بالقوة من قاعة هاميلتون وإخلائها من قبل الشرطة يوم امس الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

تُظهر الصور من داخل قاعة هاميلتون كراسي وطاولات وأثاث مقلوب.



وقال مسؤولون بالجامعة إن الصور أظهرت أنه جراء الاقتحامات تحطمت النوافذ وحدثت أضرار أخرى في القاعة.

وفي مقاطع الفيديو التي نشرتها الجامعة، شوهدت شرطة مكافحة الشغب وخوذات مكافحة الشغب وغيرها من المعدات داخل المبنى، بالقرب من أكوام الأثاث وصناديق إعادة التدوير وغيرها من العناصر. كما تم تحطيم ألواح الزجاج داخل المبنى.

واستخدمت شرطة نيويورك الأسلحة النارية و مركبات كبيرة عليها موائل للوصول إلى نافذة الطابق الثاني من القاعة في حرم مانهاتن، وأفادت لاحقًا أنه تم تطهيرها وتأمينها.

قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين في هاميلتون هول وفي مخيمات الاحتجاج في كولومبيا بعد أن قال عمدة المدينة إريك آدامز إن الاحتجاج ضد الحرب في غزة "تم اختياره من قبل محرضين خارجيين ".