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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمينة هشام: فريق سيدات الأهلي قدم موسما استثنائيا

أمينه هشام
أمينه هشام
عبدالحكيم أبو علم

أكدت أمينة هشام، لاعبة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، أن الفريق قدّم موسمًا قويًّا واستثنائيًّا، نجح خلاله في التتويج بثلاث بطولات مهمة، رغم الصعوبات التي واجهته في بدايته.
وقال أمينه هشام:"بداية الموسم لم تكن موفقة، وخسرنا أكثر من مباراة، لكن سريعًا ما عاد الفريق للتركيز، وتوحدنا كلاعبات حول هدف واحد، وهو استعادة المستوى وتحقيق البطولات، وبالفعل أنهينا الموسم بثلاثة ألقاب مختلفة".
وأضافت:"بطولتا السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس كانتا الأصعب هذا الموسم بسبب قوة المنافسة، لكن أداء اللاعبات كان مميزًا ونجحنا في تقديم مستويات متميزة رغم التحديات وصعوبة المنافسين والخبرات الإفريقية".
وتحدثت أمينة عن إصابتها وابتعادها عن المشاركة لفترة طويلة، قائلة: «تلقيت دعمًا كبيرًا من زميلاتي في الفريق والجهاز الفني وإدارة النادي، وكان لهذا الدعم المعنوي دور كبير في تخطي المرحلة الصعبة، وهو ما يعكس روح الفريق الحقيقية بين اللاعبات».
واختتمت حديثها مشيدة بجماهير الأهلي: «جمهور الأهلي كان داعمًا لنا منذ أول مباراة وحتى نهاية الموسم، وكان حريصًا على مؤازرتنا في كل بطولة، وكان لهذا الدعم تأثير كبير في كل انتصار حققناه».

النادي الاهلي أمينه هشام كرة اليد الاهلي كاس العالم

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