منتخب أمريكا ينهي سلسلة هزائمه في مباراة الكونكاكاف الذهبية

سجل مالك تيلمان هدفين ليقود الولايات المتحدة إلى التقدم بثلاثة أهداف في الشوط الأول وينهي سلسلة هزائم من أربع مباريات بفوز ساحق 5-0 على ترينيداد وتوباجو في افتتاح كأس الكونكاكاف الذهبية.

وسجل تيلمان هدفيه الدوليين الأولين في الدقيقتين 16 و41، بعد خطأ من ألفين جونز، بينما سجل باتريك أجيمانج هدفه الدولي الرابع في الدقيقة 44.

وأضاف بريندن آرونسون هدفه التاسع في الدقيقة 82، وأضاف هاجي رايت هدفه الخامس بعد دقيقة واحدة و13 ثانية فقط، منهياً بذلك أطول سلسلة هزائم له منذ عام 2007.

استحوذت الولايات المتحدة على الكرة بنسبة 70.4% وتفوقت بنتيجة 21-3 في التسديدات ضد فريق سوكا ووريورز، الذي أنهى فوزه على أرضه 2-1 ضد الأميركيين في عام 2017 سلسلة من سبع مشاركات متتالية في كأس العالم من قبل الولايات المتحدة.

سيواجه المنتخب الأمريكي نظيره السعودي، يوم الخميس في أوستن، تكساس، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات يوم 22 يونيو ضد هايتي في أرلينجتون، تكساس.

كان مات فريز حارس المرمى بدلاً من مات تيرنر، الذي بدأ أساسياً في 14 مباراة تنافسية متتالية مع الولايات المتحدة، منها 23 من أصل 24 مباراة حتى كأس العالم 2022. وكان الاستثناء الوحيد مباراة في دور المجموعات ضمن الكأس الذهبية ضد سانت كيتس ونيفيس في 2023.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة الرابعة، فازت السعودية على هايتي 1-0 في سان دييجو إذ سجل صالح الشهري ركلة جزاء في الدقيقة 21 بعد أن سحبه فرانتسدي بييرو من قميصه.