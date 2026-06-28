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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مسلسل «سيمبسون» الكارتوني يتوقع نتيجة مباراة مصر وإيران قبل كأس العالم بسنوات .. كيف ذلك؟

سيمبسون
سيمبسون
أحمد أيمن

في مفاجأة أثارت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف أحد صناع المحتوى ويدعى أحمد جاد المولى عن تفاصيل غريبة تتعلق بإحدى حلقات مسلسل الكارتون الشهير "عائلة سيمبسون"، والتي تنبأت بنتيجة مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 قبل انطلاق البطولة بفترة طويلة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد حسم تأهله إلى دور الـ 32 بكأس العالم 2026 بعد تعادله مع نظيره الإيراني بهدف لمثله، حيث تأهل كثاني المجموعة برصيد 5 نقاط وبدون هزيمة.

سيمبسون يتوقع نتيجة مصر وإيران

بدأت القصة عندما نشر أحمد جاد المولى، مقطع فيديو عبر تيك توك، استعرض خلاله مشاهد متداولة من حلقة قديمة، قال متابعون إنها تضمنت أحداثًا متشابهة بشكل لافت مع ما جرى في المواجهة بين المنتخبين المصري والإيراني. 

وسرعان ما تحول الفيديو إلى حديث الجماهير التي انقسمت بين من اعتبر الأمر مجرد مصادفة، ومن رأى أن التشابه يستحق التوقف عنده.

وأوضح جاد المولى أن أكثر ما أثار دهشة المتابعين لم يكن فقط توقع نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بل ظهور مشهد يشير إلى إلغاء هدف لأحد الفريقين بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وهو ما اعتبره البعض مطابقًا لما حدث خلال اللقاء الذي شهد جدلاً تحكيميًا واسعًا بعد إلغاء هدف للمنتخب الإيراني.

وأضاف أن الحلقة المتداولة تم إنتاجها قبل سنوات من إقامة كأس العالم 2026، الأمر الذي دفع العديد من المشاهدين إلى التساؤل حول كيفية تشابه التفاصيل بهذا الشكل. 

"سيمبسون" يثير الجدل من جديد 

خلال ساعات قليلة، انتشرت المقاطع على نطاق واسع، وبدأت الصفحات الرياضية والحسابات المهتمة بالغرائب في إعادة نشر المشاهد ومقارنتها بلقطات المباراة الحقيقية.

وأكد صناع المحتوى أن ظاهرة ربط أحداث "سيمبسون" بالوقائع العالمية ليست جديدة، إذ سبق للمسلسل أن ارتبط بعدد كبير من التوقعات التي تحققت لاحقًا، إلا أن الخبراء يؤكدون أن معظم هذه الحالات تعود إلى المصادفة أو إلى إعادة تفسير المشاهد القديمة بما يتوافق مع الأحداث الحالية.

ورغم ذلك، لم يمنع هذا التفسير آلاف المتابعين من الدخول في نقاشات حادة حول مدى دقة ما عُرض في الحلقة، فبينما رأى البعض أن الأمر لا يتجاوز كونه صدفة مثيرة، اعتبر آخرون أن التشابه الكبير بين تفاصيل الحلقة ونتيجة المباراة يجعل القصة واحدة من أغرب الحكايات المرتبطة بمونديال 2026.

جدير بالذكر أن حلقات متفرقة من سيمبسون عرضت على مدار العقود الماضية تضمنت إشارات إلى أحداث محتملة في عام 2026، من بينها انتشار سلالة جديدة من الإنفلونزا، وتسارع سيطرة الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، واحتمالات اندلاع حرب عالمية جديدة.

هذا بالإضافة إلى توسع الاعتماد على المنازل الذكية، وحتى فرضيات عن وجود كائنات فضائية، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست".

سيمبسون عائلة سيمبسون أحمد جاد المولى توقعات سيمبسون مباراة مصر وإيران توقعات كأس العالم 2026

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