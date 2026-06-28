قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستنيكم .. تامر حسني: أعشق المغرب .. ورسالة مؤثرة قبل حفل موازين | شاهد
هاني عادل لـ«صدى البلد»: «ميد تيرم» لامس وجع الشباب.. و«دكتور فرويد» من أكثر الشخصيات مُركّبة في مشواري
صناعة النواب تناقش آلية ضبط حدود الكربون على الصادرات المصرية .. بعد غد
صيام الأيام البيض.. هل يجوز الاكتفاء بيوم أو يومين فقط؟
كندة علوش: بعد الأمومة أصبحت أكثر اهتمامًا بأسرتي من الفن
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها؟
280 .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر
قرار مهم لمربي الماشية.. تدريب جديد قد يغير مستقبل الثروة الحيوانية
الغموض يكتنف المحادثات الأمريكية الإيرانية بعد تبادل إطلاق النار
بعد وداع كأس العالم.. ستيف كلارك يعلن رحيله عن منتخب اسكتلندا
ترتيب مجموعة غانا في كأس العالم بعد الخسارة أمام كرواتيا
أوزبكستان تنهي الشوط الأول متقدمة بهدف أمام الكونغو الديمقراطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيتر سوتشيتش يحصد جائزة أفضل لاعب فى لقاء كرواتيا وغانا بكأس العالم

بيتر سوتشيتش
بيتر سوتشيتش
رباب الهواري

نال بيتار سوتشيتش جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قاد منتخب كرواتيا لتحقيق فوز مهم على منتخب غانا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

هدف رائع منح كرواتيا الأفضلية

وقدم سوتشيتش أداءً مميزًا منذ انطلاق اللقاء، وكان صاحب الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة الحادية والثلاثين، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك، ليمنح منتخب كرواتيا الأفضلية ويضع فريقه على الطريق الصحيح نحو تحقيق الانتصار.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الكرواتي أفضليته، قبل أن ينجح نيكولا فلاشيتش في تسجيل الهدف الثاني، ليعزز تقدم فريقه ويقربه من حسم المباراة، بينما اكتفى منتخب غانا بإحراز هدف واحد لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة.

تألق لافت واستحقاق للجائزة

واستحق سوتشيتش الحصول على جائزة أفضل لاعب بعدما كان أحد أبرز نجوم اللقاء، حيث لم يقتصر دوره على تسجيل الهدف الأول، بل قدم مستويات مميزة في خط الوسط، وأسهم بفاعلية في بناء الهجمات، وصناعة الفرص، والربط بين خطوط الفريق، إلى جانب مجهوده الكبير في الجانبين الدفاعي والهجومي طوال دقائق المباراة.

وأظهر لاعب الوسط الكرواتي شخصية قوية داخل الملعب، وتميز بدقة تمريراته وتحركاته المستمرة، الأمر الذي جعله عنصرًا مؤثرًا في تفوق منتخب بلاده، لينال إشادة الجماهير والمتابعين بعد نهاية اللقاء.

كرواتيا تتأهل إلى دور الـ32

وبهذا الفوز الثمين، رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى ست نقاط، ليضمن التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد ما أنهى دور المجموعات بصورة قوية.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب غانا عند أربع نقاط، ليودع منافسات البطولة من دور المجموعات، بعدما أخفق في تحقيق النتيجة التي كانت تمنحه فرصة الاستمرار في المنافسة، لتنتهي رحلته في المونديال عند هذا الدور

كرواتيا غانا كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

الذهب

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

الفتاة

حقيقة مصرع طبيبة الغربية قبل زفافها .. الداخلية تكشف مفاجأة

مرتبات يوليو

تطبيق الحد الأدنى للأجور رسميًا .. موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

المتهمين

بسبب قطعة أرض .. مشاجرة وإطلاق نار في سوهاج

المتهمين

بسبب ركنة دراجة نارية .. القبض على عاملين بجراج تعديا على شخص بالقاهرة

المتهمة

فيديوهات خادشة للحياء | حبس صانعة محتوى ترتدي ملابس مثيرة في الجيزة

بالصور

لوك لافت .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاهد.. السيارة ‏مازدا مياتا 2026 بتحديثات جديدة

مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026

تموين الشرقية تضبط 2 طن دواجن وطيور مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية .. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

حنان سليمان

سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

ايمان عبد اللطيف

وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد