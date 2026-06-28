بيتر سوتشيتش يحصد جائزة أفضل لاعب فى لقاء كرواتيا وغانا بكأس العالم

نال بيتار سوتشيتش جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قاد منتخب كرواتيا لتحقيق فوز مهم على منتخب غانا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

هدف رائع منح كرواتيا الأفضلية

وقدم سوتشيتش أداءً مميزًا منذ انطلاق اللقاء، وكان صاحب الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة الحادية والثلاثين، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك، ليمنح منتخب كرواتيا الأفضلية ويضع فريقه على الطريق الصحيح نحو تحقيق الانتصار.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الكرواتي أفضليته، قبل أن ينجح نيكولا فلاشيتش في تسجيل الهدف الثاني، ليعزز تقدم فريقه ويقربه من حسم المباراة، بينما اكتفى منتخب غانا بإحراز هدف واحد لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة.

تألق لافت واستحقاق للجائزة

واستحق سوتشيتش الحصول على جائزة أفضل لاعب بعدما كان أحد أبرز نجوم اللقاء، حيث لم يقتصر دوره على تسجيل الهدف الأول، بل قدم مستويات مميزة في خط الوسط، وأسهم بفاعلية في بناء الهجمات، وصناعة الفرص، والربط بين خطوط الفريق، إلى جانب مجهوده الكبير في الجانبين الدفاعي والهجومي طوال دقائق المباراة.

وأظهر لاعب الوسط الكرواتي شخصية قوية داخل الملعب، وتميز بدقة تمريراته وتحركاته المستمرة، الأمر الذي جعله عنصرًا مؤثرًا في تفوق منتخب بلاده، لينال إشادة الجماهير والمتابعين بعد نهاية اللقاء.

كرواتيا تتأهل إلى دور الـ32

وبهذا الفوز الثمين، رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى ست نقاط، ليضمن التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد ما أنهى دور المجموعات بصورة قوية.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب غانا عند أربع نقاط، ليودع منافسات البطولة من دور المجموعات، بعدما أخفق في تحقيق النتيجة التي كانت تمنحه فرصة الاستمرار في المنافسة، لتنتهي رحلته في المونديال عند هذا الدور