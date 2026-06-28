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أوزبكستان تنهي الشوط الأول متقدمة بهدف أمام الكونغو الديمقراطية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أوزبكستان تنهي الشوط الأول متقدمة بهدف أمام الكونغو الديمقراطية

منتخب أوزبكستان ضد الكونغو
منتخب أوزبكستان ضد الكونغو
إسراء أشرف

أنهى منتخب أوزبكستان الشوط الأول متقدمًا على نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في المواجهة المقامة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف التقدم مبكرًا عن طريق إلدور شومورودوف، الذي نجح في هز الشباك بالدقيقة العاشرة، بعدما استغل انفرادًا بالمرمى ولعب الكرة ببراعة فوق حارس الكونغو ليمنح منتخب بلاده الأفضلية قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

تشكيل جمهورية الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

خط الدفاع: آرثر ماسواكو، أكسيل توانزيبي، شانسيل مبيمبا، آرون وان بيساكا.

خط الوسط: صامويل موتوسامي، نوح صاديكي، يوان ويسا، ناثان مبوكو، سيبينجا.

خط الهجوم: سيدريك باكامبو.

تشكيل أوزبكستان

حراسة المرمى: نعماتوف.

خط الدفاع: خوسانوف، أشور ماتوف، عليجونوف.

خط الوسط: موزغوفوي، شوكوروف، نصرولاييف، خامداموف، فايزولاييف.

خط الهجوم: إلدور شومورودوف.

الكونغو الديمقراطية الكونغو أوزبكستان مجموعة البرتغال كأس العالم مونديال 2026

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