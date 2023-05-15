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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أشعلت الحرائق في العالم.. قصة عاصفة شمسية عظيمة كادت تبيد البشر

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية

تحل هذا الأسبوع الذكرى 102 على استيقاظ الناس في جميع أنحاء العالم على حدث غير عادي، فقد أعلن في 15 مايو 1921 عن حدوث اضطراب كهربائي هو الأسوأ من أي وقت مضى، وفي ذلك لوقت لم يكونوا يعرفوا بأنهم يقومون بتغطية أكبر عاصفة شمسية في القرن العشرين، لم يحدث شيء مثلها منذ ذلك الحين.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، بدأت القصة في 12 مايو 1921 عندما بدأت بقعة شمسية عملاقة (AR1842) ، بالتوهج أثناء عبورها سطح الشمس خلال مرحلة الحد الأدنى من الدورة الشمسية رقم (15).

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 وقد أدى حدوث انفجار  تلو الآخر إلى قذف انبعاثات كتلية إكليلية مباشرة نحو الأرض، وخلال ثلاث أيام.

وقد فوجئ العلماء في جميع أنحاء العالم عندما أصبحت اجهزة قياس المغناطيسية فجأة بلا فائدة، ثم بدأت الحرائق.

عند حوالي الساعة 2:00 بتوقيت غرينتش يوم 15 مايو ، اشتعلت النيران في مكتب للتلغراف في السويد. 

وبعد حوالي ساعة ، حدث الشيء نفسه عبر المحيط الأطلسي في قرية بروستر ، نيويورك، واجتاح اللهب لوحة التبديل في محطة بروستر للسكك الحديدية وسط نيو انجلاند وانتشر بسرعة لتدمير المبنى بأكمله.

وقع هذا الحريق ، إلى جانب حريق آخر في نفس الوقت تقريبًا في برج مراقبة للسكك الحديدية بالقرب من محطة غراند سنترال بمدينة نيويورك ، هو السبب الذي أدى لتسمية هذا الحدث أحيانًا باسم "عاصفة السكك الحديدية في نيويورك".

وكان سبب الحرائق تيارات كهربائية ناجمة عن نشاط كهرومغناطيسي، تدفقت  خلال خطوط الهاتف والبرق ، ما أدى لتسخينها إلى نقطة الاحتراق، وتعطلت أنظمة التلغراف في أستراليا والبرازيل والدنمارك وفرنسا واليابان ونيوزيلندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

 وذكرت صحيفة أوتاوا جورنال أن العاصفة وقتها أحرقت العديد من خطوط الهاتف لمسافات طويلة في نيو برونزويك، وارتفعت الفولتية بعض خطوط التلغراف في الولايات المتحدة حتى 1000 فولت.

وخلال ذروة العاصفة في 15 مايو ، شعرت المدن الجنوبية مثل لوس أنجلوس وأتلانتا وكأنها مدن قطبية حيث ظهرت أضواء الشفق القطبي في حين انهارت خطوط التلغراف، وقد شوهدت أضواء الشفق القطبي أيضا في جنوب تكساس.

 وشوهد في المحيط الهادئ ، في ساموا وتونغا و أيضا رصدتها  السفن وهي تعبر خط الاستواء.

اشتعلت النيران الاستواء الاحتراق الحرائق

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