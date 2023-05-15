عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوى عاملة النواب تتفقد قسم الغزل والنسيج بمدرسة الشهيد خالد دبور بالغربية

وفد لجنة القوى العاملة
وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

زار وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مساء أمس، مدرسة الشهيد خالد محمد السيد دبور، الثانوية الزخرفية العسكرية بنين بالغربية، وتفقد قسم الغزل والنسيج بالمدرسة.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، على أهمية دعم التعليم الفني وضرورة تأهيل الشباب فكريا وفنيا لسوق العمل المحلي والعالمي.

 وأشاد بمنتجات المدرسة وأكد على ضرورة تشجيع المنتجات التي تخرج من طلاب المدرسة لتكون خير مثال على براعتهم وخبرتهم في صناعة الغزل والنسيج، مشيرة إلى ضرورة إدخال بيانات خريجي المدارس الفنية والتسويق لمنتجاتهم على المنصة الرقمية.

كما أكد على ضرورة الاستفادة من خريجين المدرسة وذلك بالتنسيق مع مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية لوضع بياناتهم ومنتجاتهم والتسويق لها، وللمركز الألماني المصري لتوفير فرص عمل لهم سواء داخل مصر أو بالخارج.

كما طالب رئيس الجنة مدير مديرية التعليم بالمحافظة بحصر عدد خريجي المدرسة وتوفير فرص عمل لهم سوا داخليا أو خارجيا خاصة وأنها تخرج عناصر متفوقة.

كما أكد أن اللجنة تقدم كل الدعم للمدارس الحرفية ودعم الخريجين منها، وأنها على استعداد بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بتوفير كل الإمكانيات لمن يريد تعلم حرفة، وبدء مشروع صغير بعد الانتهاء من الدورة التدريبية.

وأشار عياد، إلى أهمية دعم التعليم الفني وتغيير نظرة المجتمع له، مطالبا بالتوسع في المدارس الفنية بمختلف أنواعها وربطها بسوق العمل لخلق عمالة مدربة وماهرة ومؤهلة للعمل، وأن يتم تفعيل دور مراكز التدريب، قائلا: "هذه المراكز موجودة لتخرج كوادر، لو عايزين عربيات متنقلة نتواصل مع وزير القوى العاملة ونجيبها، خريجي هذه المدارس لازم نقدرهم ونحترمهم، هذه المدارس تخرج عمالة ماهرة ومهم توفير فرص عمل لهم، وتوفير خامات لهم ليتدربوا جيدا وينتجوا"، لافتاً إلى أن المدارس الفنية يلتحق بها طلاب متفوقون وليسوا "فاشلين" وآن الأوان أن تتغير نظرة المجتمع للتعليم الفني.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين مديرية القوى العاملة ومديرية التربية والتعليم مع المدرسة لتدريب من يرغب من خارج المدرسة كنوع من التدريب التحويلي.

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل أمر ضروري، والتوسع في المدارس الفنية ضرورة نظراً لأهميتها في تخريج عمالة ماهرة ومدربة، فهذا استثمار في البشر، وهذه العمالة تحتاجها مصر في المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وغيرها، لتعزيز الإنتاج.

وتابع منصور: سعدت بزيارتى اليوم لمدرسة المحلة الكبرى الثانوية الزخرفية قسم "ميكانيكا الغزل"، نموذج مصغر يجب دعمه وتشجيع أبنائنا وتوفير فرص عمل، مدرسة عمرها 80 عاما، وهناك العديد من الطلاب مجموعهم في الشهادة الإعدادية تجاوز 230 درجة، وهناك طلاب متفوقين يلتحقون بالتعليم الفني، والمدرسة تخرج 1000 خريج سنويا لسوق العمل فى صناعة الغزل والنسيج، ويجب التوجه نحو التعليم الفنى ونقلل عدد الملتحقين بالتعليم العالي.

بدورها قالت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوى العاملة، إن التعليم الفني يعد من دعائم وركائز التنمية في الدول، لأنه يخرج عمالة ماهرة ومدربة، وإنها سعيدة أن تزور هذه المدرسة وترى هؤلاء الطلاب الذين يقدمون منتجات قيمة ولابد من دعمهم وتسويق منتجاتهم.

وتابعت شوقي: مصر تمتلك ثروة بشرية كبيرة يجب استغلالها وحسن استثمارها، بأن يتم التوسع في التعليم الفني والمدارس الفنية بكل المحافظات على مستوى الجمهورية لتعليم الشباب مهن وحرف مختلفة، مما يشجعهم على إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتناهية الصغر.

وقال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، إن هناك إقبال كبير من الطلاب للالتحاق بالمدرسة، وهناك العديد من الطلاب مجموعهم في الشهادة الإعدادية تجاوز 230 درجة، وهناك طلاب متفوقين يلتحقون بالتعليم الفني.

وأضاف أن المدرسة تخرج نحو ألف خريج سنويا لسوق العمل فى صناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أن هذه المدرسة عمرها يزيد على 80 عاما، مشيراً إلى أن الطلاب يقدمون منتجات قيمة ويحتاجون لتشجيعهم ودعمهم.

346142375_274577228328137_8958939392202618591_n
346142375_274577228328137_8958939392202618591_n
346143108_198391983060327_3050034508543169454_n
346143108_198391983060327_3050034508543169454_n
346144209_976572150021901_5266315596964155991_n
346144209_976572150021901_5266315596964155991_n
346145037_1444691049403944_3563261508052727042_n
346145037_1444691049403944_3563261508052727042_n
346168764_590387909853100_525620704719791541_n
346168764_590387909853100_525620704719791541_n
وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبد الفضيل عياد قسم الغزل والنسيج الثانوية الزخرفية العسكرية بنين التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى التعويم| الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الصحة: احذروا هذا المرض.. ثالث سبب للوفاة في العالم

هيئة الانتخابات التركية تعلن نتائج أردوغان وغريمه كيليتشدار أوغلو

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

كانت هتستلم النهاردة فستان فرحها .. التفاصيل الكاملة لوفاة مارتينا عروس الإسماعيلية

طلب عاجل من منافس أردوغان على رئاسة تركيا لـ هيئة الانتخابات

كولر يفتح باب الرحيل أمام نجم جديد من الأهلي

بعد قرار كولر | صراع ثلاثي على التعاقد مع لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

2 طن لحوم وبانيه فاسد .. حملات للتفتيش على الأسواق بالقاهرة

سفير الاتحاد الأوروبي يشيد بدور مصر في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

حظر ممارسة الموظف أى عمل حزبي فى قانون الخدمة المدنية

حقق الأغلبية.. تحالف "الجمهور" بقيادة أردوغان يفوز في الانتخابات البرلمانية

هل يجوز مساعدة ابني في ثمن الأضحية .. الإفتاء تجيب

القومي للمرأة : نساء مصر جزء أصيل بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أبراج تقدم هدايا باهظة الثمن لتهدئة حبيبهم الغاضب|هل أنت منهم؟

حفرة في موقع أثري تكشف عن خبايا أذهلت علماء إيطاليا

الصور ظلمتها.. أسماء أبواليزيد تشعل السوشيال ميديا بإطلالة قبل ارتدائها فستان الخطوبة

بعد العملية| مي كساب تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ