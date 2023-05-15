سفير كندا لرئيس خارجية النواب: مصر بلد الأمن والأمان

استقبل كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب سفير كندا بالقاهرة حيث أكد على عمق العلاقات المصرية الكندية التى تعود إلى خمسينيات القرن الماضى ، وما تتسم به العلاقات بين البلدين من ايجابية على المستويات السياسية والاقتصادية والتعليمية ، والتشاور والتنسيق بينهما فى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك .

واستعرض كريم درويش الدور المحورى الذى تضطلع به مصر لتحقيق الاستقرار فى المنطقة فى كافة القضايا المثارة والجهود المصرية فى هذا الشأن بحسبانها ركيزة للأمن والاستقرار فى منطقتها والعالم .

كما استعرض درويش الطفرة التنموية الهائلة التى تحققت فى مصر منذ عام 2014 فى كافة المجالات ، وما واكبها من توجه مصرى نحو تعزيز الاستثمار الأجنبى فى مصر من خلال سن القوانين الجاذبة للاستثمار ، والإجراءات والتسهيلات الحكومية فى هذا الشأن للاستفادة من امكانات مصر الاستثمارية الهائلة مؤكدا على أهمية الاستثمارات الكندية الراهنة والرغبة فى تعزيزها ودفعها لآفاق أرحب فى المستقبل القريب .

وقد أكد رئيس خارجية النواب على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يسهم فى تعزيز مجالات التعاون المشتركة بين البلدين فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية .

من جانبه فقد أكد سفير كندا بالقاهرة على أن مصر بلد الآمن والآمان وأنه يسير فى مصر آمنا على نفسه أكثر من أغلب العواصم العالمية مشيدا بالدور المصرى المحورى لتحقيق الاستقرار فى منطقتها والعالم ورغبة بلاده فى تعزيز علاقاتها التعاونية مع مصر فى مختلف المجالات .

حضر اللقاء السيد النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية والسيدة النائبة الدكتورة جيهان زكى عضو لجنة العلاقات الخارجية والسيد ماثيو فريزن المستشار السياسى لسفارة كندا بالقاهرة .