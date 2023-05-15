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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

100مليون جنيه.. صحة النواب توافق على تقديم دعم إضافي لموازنة قطاع خدمات الدم

وزير الصحة
وزير الصحة

وافقت لجنة الصحة و السكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين على تقديم دعم إضافي لموازنة قطاع خدمات الدم بوزارة الصحة بقيمة 100 مليون جنيه ، بعد مطالبة ممثل القطاع بوزاةر الصحة خلال الاجتماع برفع المخصص لخدمات الدم قائلا : " نريد زيادة المخصص الى 400 مليون جنيه ، نظرا لتكلفة خدمات الدم فالمبلغ المخصص فى العام الماضي يباغ 91 مليون جينه و هو غير كاف و نريد زيادة حوالي 350 مليون جنيه لنصل لمبلغ المطلو ب400 مليون جنيه. 

وأعلن  اشرف حاتم رئيس اللجنة الموافقة على زيادة 100 مليون جنيه و رفض زيادة الباب الرابع الخاص بالمنح . 

ووافقت اللجنة على موازنة هيئة الدواء المصرية ، و قال ايهاب فاروق ممثل هيئة الدواء فى الاجتماع، إن الباب الثاني كان فى العام الماضي 83 مليون جنيه و تم زيادته العام الجاري الى 94 مليون جنيه و هذه نسبة مقبولة بالنسبة لنا . و اضاف :" اما بالنسبة للباب السادس طلبنا من المالية العام الماضي 500 مليون و وافقوا على 460 مليون جنيه ، اما العام الحالي فتم تخصيص 305 مليون جنيه بفارق 165 مليون عن العام الماضي و عندما تناقشنا مع وزارة التخطيط اكدوا ان الظروف صعبة و انهم سيفروا لنا اى مبالغ نطلبها فى حالة نفاذ المبلغ المخصص ". و قالت نيفين اسماعيل ممثلة وزارة التخطيط فى الاجتماع :" سنقدم مخصصات داعمة للهيئة فى حالة نفاذ المخصص له . 

لجنة الصحة مجلس النواب خدمات الدم لجنة الصحة و السكان بمجلس النواب موازنة قطاع خدمات الدم موازنة هيئة الدواء المصرية

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