فصل التيار الكهربائي عن «تقسيم عرابية» ومناطق أخرى بالغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، عن فصل التيار الكهربائي عن تقسيم عرابية وعدة مناطق بمدينة الغردقة، يومي غدًا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء؛ لصيانة المحولات.

أوضح مركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن "تقسيم عرابيا - تقسيم القضاة - إنارة عرابيا - جوفانة" بمدينة الغردقة، وذلك يوم غد الثلاثاء، كما سيتم فصل التيار عن تقسيم الأحياء يوم الأربعاء، وذلك لمدة 5 ساعات من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

على الدانب الاخر نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة للتفتيش والمرور على اثنتين من المنشآت السياحية بالمدينة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، والأمن الصناعي، ومكتب العمل، والبيئة، تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف البيه، رئيس المدينة.

أسفرت الحملة عن عدة ملاحظات بينها قصور في بعض اشتراطات النظافة ، وعدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة الصحية والمهنية، ومن ملاحظات مكتب العمل عدم تقديم مايفيد دفع العلاوة 3% والمقابل المادي للإجازات الرسمية، وعدم استيفاء نسبة تعيين ال 5% لذوي الاحتياجات الخاصة بالفندقين.