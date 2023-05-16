أبو رجيلة: الزمالك رحل عنه «فريق ونصف».. ولن ينقذ النادي سوى أبناءه

أكد محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض رحل عنه عدد كبير من اللاعبين المميزين خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى معاناة الفريق من غيابات كثيرة بسبب الإصابات، وكذلك الأزمة الحالية بشأن مجلس الإدارة ورحيل رئيس النادي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك رحل عنه فريق ونصف، لا أعرف عددًا كبيرًا من اللاعبين، سوى 5 أو 6 لاعبين في الزمالك، بينما الباقي لا أعلم من أين جاءوا للفريق، كنا سعداء بتصعيد ناشئين في الموسم الماضي للفريق الأول، وفوجئت بأحد اللاعبين يرتدى شارة القيادة ولا أعرفه، وهشام يكن ظل في الزمالك 20 عاما حتى ارتدى شارة قيادة الزمالك".

وأضاف: "الزمالك يعاني ماليا واداريا في ظل أزمة الحجز على أموال النادي، والكولومبي أوسوريو سيأخذ وقتا طويلا من أجل أن يفهم الأمور داخل الزمالك، وكان من الأفضل أن يكمل مدحت عبد الهادي المهمة، وهناك إسماعيل يوسف موجود ايضا والنادي لديه نجوم كثيرة قادرون على قيادة الفريق".

وواصل: "يجب أن يسعى الزمالك للحفاظ على المركز الرابع، ولن ينقذ الزمالك سوى أبناءه فقط في الفترة الحالية".

وأكمل: "اسم نادي الزمالك كبير، وأي لاعب يرتدي القميص الأبيض عليه بذل قصارى جهده من أجل الفوز، كنت العب بملاليم وكسبت اموال كثيرة من وراء نادي الزمالك".

وأتم: "عندما توليت تدريب الزمالك لم يكن لدي سوى لاعب أجنبي واحد، وهو كوارشي، والباقي من أبناء النادي، فأين ناشئين الزمالك حاليا وبعضهم أصبح مثل "الموظفين"، والزمالك يمرض ولا يموت، وسيعود لأفضل حالاته خلال الفترة المقبلة".