«ابعدوا عن الشمس»|طقس شديد الحرارة يضرب البلاد اليوم والعظمى تتخطى الـ40 درجة

يبحث الكثير عن حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة ومحافظات الجمهورية، إذ تتخطى درجات الحرارة 40 درجة مئوية على جنوب البلاد ، وتسجل 41 درجة ، ليسود طقس شديد الحرارة.

وبحسب نشرة الأرصاد حول طقس اليوم ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

شديد الحرارة

فيما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

شديد الحرارة

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شبورة مائية

وذكرت الهيئة في بيان، حول طقس اليوم ، أنه متوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ذروة الارتفاع

في المقابل ، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية ، إن اليوم الأربعاء يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لتكون في متوسط 34 على القاهرة الكبرى وتصل إلى 41 على جنوب البلاد، موضحة ـأن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

تحذير هام

وأرجعت غانم السبب في ارتفاع درجات الحرارة إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، وحذرت المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة.

أشعة الشمس

كما نصحت بتخفيف الملابس نهارًا بشكل طبيعي أما في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر يجب عدم تخفيف الملابس بشكل كامل حيث تظل هناك برودة في حالة الطقس.

ارتفاع الموج

وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة، مع ارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر واحد، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم ، على محافظات ومدن مصر ضمن طقس اليوم :

العظمى الصغرى

القاهرة 34 18

العاصمة الإدارية 34 17

6 أكتوبر 35 17

بنهــــا 33 18

دمنهور 34 18

وادى النطرون 35 17

كفر الشيخ 32 18

المنصورة 33 18

الزقازيق 34 19

شبين الكوم 34 18

طنطا 32 17

دمياط 27 18

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 36 18

السويس 34 17

العريش 30 18

رفح 29 18

رأس سدر 34 18

نخل 36 12

كاترين 29 11

الطور 33 21

طابا 35 19

شرم الشيخ 36 24

الإسكندرية 25 17

العلمين الجديدة 24 18

مطروح 23 17

السلوم 25 16

سيوة 30 20

رأس غارب 35 22

الغردقة 35 23

سفاجا 36 22

مرسى علم 35 23

شلاتين 33 23

حلايب 30 20

أبو رماد 31 22

رأس حدربة 30 21

الفيوم 36 18

بني سويف 37 19

المنيا 38 20

أسيوط 39 20

سوهاج 38 21

قنا 40 21

الأقصر 41 22

أسوان 41 23

الوادى الجديد 40 19

أبوسمبل 41 21