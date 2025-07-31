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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف iQOO Z10 Turbo تليفون خارق بمواصفات قوية وبطارية جبارة

هاتف iQOO Z10 Turbo
هاتف iQOO Z10 Turbo
لمياء الياسين

بعد التلميح إلى وصول هاتف iQOO Z10 Turbo إلى الصين، أكدت iQOO أخيرًا موعد إطلاقه. واليوم، كشفت iQOO عن إطلاق Z10 Turbo+ وسماعة TWS Air 3 Pro وبنك الطاقة في السوق المحلية في 7 أغسطس إليك التفاصيل المؤكدة حول الأجهزة القادمة و خيارات الألوان الخاصة بهاتف iQOO Z10 Turbo+


موعد إطلاق iQOO Z10 Turbo

يعمل هاتف Z10 Turbo+ بأقوى معالج من MediaTek، وهو Dimensity 9400+ . ويدعم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة ، بالأضافة إلى الشحن السريع بقوة 90 واط  وما يقرب من 77 ساعة من تشغيل الموسيقى، وأكثر من 34 ساعة من المكالمات الصوتية.
يُعدّ الهاتف  أيضًا أول هاتف من سلسلة Z مزودًا بشريحة الألعاب Q2 المطورة ذاتيًا، والمصممة لتحسين وضوح الصورة، وتقليل زمن الوصول، وإدارة الطاقة بكفاءة أكبر.

 تشمل تحسينات الألعاب دعم دقة 1.5K و144 إطارًا في الثانية في آنٍ واحد في لعبة PUBG Mobile.

ألوان iQOO Z10 Turbo

يتميز هاتف Z10 Turbo+ بشاشة OLED مسطحة تدعم دقة 1.5K، ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة. تُوصف الشاشة بأنها تُقدم تجربة تُضاهي الشاشات فائقة الجودة. وللتحكم في الحرارة، يتضمن الجهاز أكبر نظام تبريد لغرفة بخار بدقة 7K في تاريخ iQOO. سيتوفر بثلاثة ألوان: أبيض ، وأصفر ، ورمادي .

موعد إطلاق iQOO TWS Air 3 Pro
إلى جانب هاتف Z10 Turbo تُطلق iQOO أيضًا ملحقين جديدين: iQOO TWS Air3 Pro وباوربنك و تم تأكيد توفر TWS Air3 Pro باللونين الأبيض والأسود، وتُصنّف كأقوى سماعات أذن شبه داخلية مزودة بخاصية إلغاء الضوضاء لهذا العام. كما أكدت الشركة أن الباوربنك سيدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط، لكنها لم تكشف عن سعة بطاريته.

هاتف iQOO Z10 Turbo هاتف Z10 Turbo هاتف IQOO المكالمات الصوتية غرفة بخار

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