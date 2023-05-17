جولة ليلية بمعرض أهلا رمضان بالإسماعيلية لمتابعة المخزون السلعي

أجري إيهاب زهدي أمين صندوق الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، جولة ليلية، اليوم الثلاثاء، بمعرض السلع الغذائية بحديقة الشيخ زايد، حسب توجيهات المهندس احمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، بتكثيف الجولات المرورية المفاجئة علي التجار والعارضين بالمعرض، والتأكيد من توفير السلع بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، بهدف تخفيف العبء على كاهل المواطنين.

واطمأن ايهاب زهدي، على جودة المنتجات المعروضة وأسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين.

من جانبه يتابع المهندس احمد عثمان، المخزون السلعي بالمعرض، ومدي توافر عروض مناسبة للسلع الغذائية.

وأكد رئيس الغرفة، ان المعرض يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدا دراسة اي شكاوي وبحثها مع مديرية التموين باِعتبارها جهة رقابية على الأسعار.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية على أنه يجري متابعة المعرض بصفة مستمرة من قبل غرفة العمليات واللجنة المشكلة للرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها، للتأكد من جودة المعروضات، و أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

واشار عثمان إلى أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية والاستراتيجية والإستهلاكية واللحوم والدواجن، بالإضافة إلي التوابل بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلي منتجات متنوعة من مشغولات يدوية و فخار و ادوات منزلية وغيرها.

ويقام المعرض تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون، وزير التجارة والصناعة، وزير التموين والتجارة الداخلية.

