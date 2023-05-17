من أجل الشهرة.. صانع محتوى يتلف سيارة بـ7 ملايين جنيه| شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة ظهور شاب وهو يقوم بإتلاف وتحطيم سيارة من طراز " لامبورجيني اوروس " التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات باستخدام يده لتحطيم أبواب ومرايات السيارة.

لامبورجيني اوروس الرياضية

وأظهر الفيديو المصور الذي تم نشرة علي احد مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 17 مليون متابع، ووثق الفيديو عدم متانة سيارة " لامبورجيني اوروس الرياضية " الإيطالية، ويتبن ذلك من خلال قيام الشاب بتحطيم أجزاء السيارة بيده ومنها عجلة القيادة، والمقاعد، ومخارج التكييف، و الهيكل الخارجي، وأجزاء من الشكل الخارجي والحقيبة، وغيرهم".

سيارة لامبورجيني اوروس الرياضية

يوضح الفيديو أن الشاب قام بتفكيك جميع مسامير السيارة التي كانت تعمل علي تثبيت أجزاء السيارة الداخلية والخارجية، ما يجعل تحطيما امر سهل ، بالنسبة لأي سيارة وليس لسيارة لامبورجيني أورس فقط .

مواصفات لامبورجيني اوروس

سيارة لامبورجيني اوروس الرياضية

تستمد سيارة لامبورجيني اوروس الـ SUV قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 850 نيوتن/مرت، وقوة 657 حصان.

سعر لامبورجيني اوروس

سيارة لامبورجيني اوروس الرياضية

يبلغ سعر سيارة لامبورجيني اوروس الرياضية حوالي 235 ألف دولار، أي ما يعادل 7 ملايين و 260 ألف جنيه مصري تقريباً.

https://youtube.com/shorts/6jBhcnz5t4U?feature=share