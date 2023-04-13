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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني تبيع أحدث سيارتها "ريفويلتو" لمدة عامين| صور

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

يواصل الأثرياء شراء سيارات خارقة باهظة الثمن بأعداد كبيرة مثل لامبورجيني ريفويلتو الجديدة وذلك رغم الحالة المالية المقلقة للعالم في الوقت الحالي، حيث كشف ستيفان وينكلمان ، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الإيطالية، عن وجود قائمة انتظار طويلة بالفعل للطراز الكهربائي الهجين، مع طلبات كافية لتغطية عامين من الإنتاج.

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 لامبورجيني ريفويلتو

قال وينكلمان لشبكة CNBC إن الاضطراب العالمي في الأسواق المالية والأنظمة المصرفية لا يبدو أنه يؤثر على المشترين الأثرياء الذين يمثلون جمهور لامبورجيني المستهدف، وبشكل أكثر تحديدًا، قال الرئيس التنفيذي: "إن مرونة عملائنا ، مع كل ما يحدث خلال الـ 24 شهرًا الماضية أمر لا يصدق، لا نرى أي تباطؤ في الطلب لشراء سيارات مثل سياراتنا ".

 لامبورجيني ريفويلتو

يسعد الرئيس التنفيذي بالاستقبال الإيجابي لـ ريفويلتو، ويعزو ذلك إلى حقيقة أن العملاء "يدركون أنها سيارة لامبورجيني حقيقية" و "لا يوجد خوف من امتلاك سيارة هجينة"، وبناء على ذلك يعتقد أنها ستبيع وحدات مساوية أو أكثر من سابقتها، لاحظ أن أفينتادور كانت أنجح سلسلة إنتاج رائدة في تاريخ لامبورجيني حيث بيعت 11465 قطعة بين عامي 2011 و 2022.

 لامبورجيني ريفويلتو

الطلب على طرازات لامبورجيني قوي في الولايات المتحدة، أكبر سوق لصناعة السيارات ، وبشكل أكثر تحديدًا في كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس والشمال الشرقي، كما "انتشر" اهتمام المشترين بالشركة الإيطالية في كوريا الجنوبية، بالإضافة لأستمرار نجاحها في غزو وسط أوروبا وأستراليا.

 

 لامبورجيني ريفويلتو

ظهرت سيارة لامبورجيني ريفويلتو لأول مرة الشهر الماضي بمحرك هجين مكون من 12 أسطوانة على شكل Vينتج قوة مجمعة تبلغ 1,001 حصانا (747 كيلوواط / 1,015 حصان) ، وأسس ذات تقنية عالية ، وتصميم مميز وأنيق، وسعر يبلغ 600 ألف دولار. 

 لامبورجيني ريفويلتو

سيبدأ إنتاج الطراز الذي يعد الأول من بين العديد من سيارات لامبورجيني القادمة في النصف الثاني من عام 2023، ومن المتوقع أن تصل الوحدات الأولى من ريفويلتو إلى الوكلاء الأمريكيين في الربع الأخير من العام.

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