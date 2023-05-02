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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بملايين الجنيهات.. شاهد لحظة تحطم سيارة لامبورجيني خارقة وسط لندن

تحطم سيارة لامبورجيني
تحطم سيارة لامبورجيني أفينتادور SVJ رودستر خارقة وسط لندن

أظهرت لقطات فيديو مروعة كيف اصطدمت مقدمة سيارة لامبورجيني الخارقة بحافلة نقل عام في الساعة 4 صباحا وسط العاصمة البريطانية، لندن عند تقاطع شارع مارجريت وشارع ريجنت.

لامبورجيني أفينتادور SVJ رودستر

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فقد تحطمت مقدمة سيارة لامبورجيني أفينتادور SVJ رودستر التي تبلغ قيمتها 450 ألف جنيه إسترليني (17,374,689.00 جنيه مصري). 

وتعرضت السيارة الفارهة والغالية الثمن لأضرار جسمية في مقدمتها حيث تحول غطاء محركها إلى اليسار، بينما فقدت الحافلة جزءا من جانبها الأيمن بين الإطار والأقواس، حسبما أكدت صحيفة “الصن”.

وظهرت أيضا أضواء الخطر للسيارة الخارقة تومض بعد الحادث.

 تحطم سيارة لامبورجيني أفينتادور SVJ رودستر خارقة وسط لندن 

وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية أنه تم استدعاء الضباط إلى مكان الحادث. 

وأوضح بيان للشرطة أن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة، كما لم يتم القبض على أي شخص.

وكانت من بين تعليقات متابعي مواقع التواصل: "لا يمكنك ركن سيارتك هناك"، "إنه مجرد خدش"، "لا يمكنك التوقف في تقاطع مربع أصفر!". 

 تحطم سيارة لامبورجيني أفينتادور SVJ رودستر خارقة وسط لندن 

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